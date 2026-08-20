Política

Vietnam saluda la flexibilización de visados de China

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, expresó la satisfacción de su gobierno ante la decisión de China de permitir el tránsito sin visado de hasta 240 horas y la exención de visado por 30 días para ingresar a la provincia de Hainan a los ciudadanos vietnamitas a partir del 20 de agosto de 2026. 

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Foto: Cancillería)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Foto: Cancillería)

Hanoi (VNA) - Vietnam acogió con satisfacción la decisión de China de simplificar las políticas de visado para ciudadanos vietnamitas y expresó su deseo de que Beijing continúe facilitando los trámites de entrada, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La declaración se produjo después de que la Administración Nacional de Inmigración de China anunciara que, a partir del 20 de agosto de 2026, los ciudadanos de Vietnam y Kirguistán podrán beneficiarse del tránsito sin visado de hasta 240 horas y de una exención de visado de 30 días para ingresar en la provincia china de Hainan.

Según la vocera, estas medidas facilitarán los desplazamientos y los intercambios comerciales, además de fortalecer los contactos entre los pueblos y los vínculos culturales entre ambos países. Añadió que Vietnam y China continuarán cooperando en esta dirección.

En la misma rueda de prensa, Pham Thu Hang se refirió a la detención de algunos ciudadanos vietnamitas en Pakistán en el marco de una investigación sobre presuntas infracciones relacionadas con su residencia y trabajo.

La portavoz indicó que la Embajada de Vietnam en Pakistán se puso de inmediato en contacto con las autoridades locales para verificar la información, confirmar la identidad de los detenidos y adoptar las medidas necesarias de protección consular.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también instruyó a la Embajada para que continúe coordinándose estrechamente con las autoridades paquistaníes, supervise el caso y vele por la seguridad de los ciudadanos vietnamitas implicados, de conformidad con la legislación del país anfitrión./.

VNA
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