Política

Viceprimera ministra vietnamita recibe al embajador de China

La viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra se reunió en Hanoi con el embajador chino He Wei para abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la implementación de los consensos alcanzados por los líderes de ambos países.

La viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra se reúne con el embajador chino He Wei. (Foto: chinhphu.vn)
La viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra se reúne con el embajador chino He Wei. (Foto: chinhphu.vn)

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, recibió este 20 de agosto al embajador de China en Vietnam, He Wei, con quien abordó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación en diversos ámbitos.

Durante el encuentro, la subjefa de Gobierno valoró las contribuciones positivas del diplomático y de la Embajada china al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China, especialmente en la organización de recientes actividades diplomáticas de alto nivel.

La viceprimera ministra afirmó que Vietnam concede máxima prioridad al desarrollo de sus relaciones con China dentro de su política exterior y destacó la necesidad de seguir implementando eficazmente los importantes consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos y países.

Asimismo, propuso mantener una estrecha coordinación, impulsar los intercambios a todos los niveles y elevar la eficacia de la cooperación en distintos ámbitos, con el objetivo de apoyarse mutuamente en la consecución de las metas de desarrollo.

Pham Thi Thanh Tra también expresó su deseo de que ambas partes intensifiquen el intercambio de experiencias en áreas como la organización del aparato estatal, la formación de recursos humanos altamente cualificados, la captación y utilización de talentos, el turismo, las industrias culturales y la salud, especialmente la medicina tradicional.

Por su parte, He Wei afirmó que las relaciones entre ambos Partidos y países atraviesan un período de desarrollo favorable, con contactos de alto nivel frecuentes, una cooperación sustantiva cada vez mayor y un fuerte crecimiento del comercio, la inversión y el turismo, además de un dinámico intercambio entre los pueblos.

El embajador felicitó a Vietnam por sus logros de desarrollo y afirmó que China está dispuesta a fortalecer el intercambio y aprendizaje mutuo de experiencias y a impulsar conjuntamente la construcción del socialismo en ambos países, en beneficio de sus pueblos./.

VNA
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