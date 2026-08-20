Sociedad

Proponen 12-13 años de prisión para exviceministro vietnamita

La Fiscalía solicitó entre 12 y 13 años de prisión para el exviceministro Nguyen Ba Hoan tras acusarlo de recibir más de 625.000 dólares en sobornos vinculados a licencias de envío de trabajadores al extranjero.

Los acusados en el juicio. (Foto: VNA)
Los acusados en el juicio. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Fiscalía propuso hoy una pena de 12 a 13 años de prisión para el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales Nguyen Ba Hoan por recibir sobornos, en el juicio contra él y otros 27 acusados por delitos de soborno, intermediación en sobornos y violación de las normas contables con graves consecuencias.

Tras dos días de interrogatorios, el juicio pasó el 20 de agosto a la fase de debate. Para el exdirector del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero Tong Hai Nam, la Fiscalía solicitó entre 15 y 16 años de prisión por recibir sobornos, mientras que las penas propuestas para los demás acusados oscilan entre 15 meses de prisión, con suspensión de la pena, y ocho años de cárcel.

Según la acusación, entre 2021 y mayo de 2025, varios funcionarios del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero dificultaron los trámites de las empresas para obtener licencias de envío de trabajadores vietnamitas al extranjero, exigiendo pagos de entre 100 y 400 millones de dongs (3.800 y 15.300 dólares)

Además, durante la evaluación de expedientes de trabajadores bajo el programa de visado E-7, establecieron un procedimiento contrario a la normativa que obligaba a las empresas a pagar unos 500 dólares por trabajador para facilitar la tramitación y obtener la aprobación.

La Fiscalía señaló que Nguyen Ba Hoan, Tong Hai Nam y otros funcionarios recibieron en total más de 30.000 millones de dongs (más de 1,15 millones de dólares) en sobornos de representantes de 31 empresas. Hoan recibió 16.300 millones de dongs (unos 625.000 dólares) en varias ocasiones a cambio de firmar 14 licencias y permitir la aplicación del procedimiento irregular.

La Fiscalía calificó los delitos de especialmente graves por afectar a la confianza de la población en los organismos estatales, aunque pidió considerar circunstancias atenuantes para Hoan, quien reconoció los hechos, mostró arrepentimiento, colaboró con la investigación y devolvió más de 15.000 millones de dongs (más de 575.000 dólares), además de los más de 5.000 millones (unos 192.000 dólares) incautados durante el registro.

Tras la presentación de la acusación y las propuestas de pena, los acusados y sus abogados comenzaron a exponer sus argumentos para solicitar una reducción de la responsabilidad penal./.

VNA
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