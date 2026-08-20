Vietnam y Filipinas estrechan cooperación contra delincuencia transnacional

Hanoi (VNA) - Vietnam y Filipinas acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad y aplicación de la ley, especialmente en la prevención y lucha contra la delincuencia transnacional, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi entre el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo S.L. Oban Jr.



Al recibir a Oban Jr. y a la delegación de alto nivel del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas, Luong Tam Quang destacó la importancia de la visita, que tiene lugar tras la reciente elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Reforzada y en el año en que ambos países conmemoran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



El ministro señaló que los vínculos de amistad y cooperación entre Vietnam y Filipinas continúan desarrollándose con fuerza, con una cooperación cada vez más profunda, sustancial, estable y basada en la confianza. La seguridad y la aplicación de la ley constituyen uno de los pilares estratégicos de las relaciones bilaterales.

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo S.L. Oban Jr., en las conversaciones oficiales. (Foto: VNA)



Ambas partes acordaron elevar el nivel de cooperación para responder a las nuevas exigencias de la Asociación Estratégica Reforzada y estudiarán establecer un Diálogo de Seguridad de alto nivel anual para intercambiar información estratégica, realizar consultas, coordinar posiciones y transmitir los mensajes de los dirigentes de ambos países.



También acordaron acelerar las negociaciones para firmar un memorando de entendimiento sobre cooperación en seguridad y diálogo estratégico.



Posteriormente, los organismos competentes elaborarán un plan de acción con contenidos y una hoja de ruta concretos para garantizar una cooperación práctica y eficaz.



Vietnam y Filipinas intensificarán el intercambio de información sobre acontecimientos regionales e internacionales que puedan afectar a la seguridad nacional de cada país y coordinarán medidas para garantizar la seguridad de las visitas de sus dirigentes de alto nivel. Entre las cuestiones de interés común figura también la promoción de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi.



En la lucha contra la delincuencia, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Filipinas reforzarán la coordinación contra los delitos de alta tecnología, la trata de personas y el tráfico de drogas. Asimismo, intensificarán el intercambio de información y la búsqueda y captura de personas buscadas que se oculten en cualquiera de los dos países.



Según las partes, esta cooperación contribuirá a garantizar la seguridad de los ciudadanos y crear condiciones favorables para las actividades de inversión y negocios entre ambos países.



Ambas partes acordaron además mantener la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente en los mecanismos de ASEAN sobre seguridad y lucha contra la delincuencia transnacional. También trabajarán conjuntamente para hacer frente a nuevos desafíos de seguridad no tradicionales, como la seguridad energética y alimentaria, la protección de las cadenas de suministro y las cuestiones relacionadas con la tecnología.



De cara a la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que se celebrará en Phu Quoc, Luong Tam Quang pidió a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Filipinas estrechar la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam para garantizar la seguridad del evento, especialmente mediante el intercambio oportuno de información sobre posibles amenazas de seguridad y terrorismo.



Al concluir la reunión, ambas partes reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, el Consejo de Seguridad Nacional y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Filipinas, con el objetivo de consolidar la Asociación Estratégica Reforzada y contribuir a garantizar la seguridad y los intereses de ambos pueblos./.