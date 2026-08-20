Provincia de Quang Ninh busca atraer inversiones y ampliar cooperación con México

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Quang Ninh está dispuesta a facilitar las condiciones para que empresas e inversores mexicanos estudien oportunidades de cooperación y desarrollen proyectos en la provincia, afirmó el subsecretario del Comité del Partido de Quang Ninh, Vu Quyet Tien, durante una reunión celebrada hoy con una delegación de alto nivel del Partido del Trabajo (PT) de México.



La delegación, encabezada por el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, realizó una visita de trabajo a Quang Ninh, donde las autoridades locales presentaron los principales avances socioeconómicos y las oportunidades de cooperación de la localidad.



Vu Quyet Tien señaló que Quang Ninh se consolida como uno de los principales polos de crecimiento del norte de Vietnam y avanza hacia un modelo de desarrollo moderno, verde y sostenible. La provincia cuenta con una infraestructura de transporte integrada por carretera, mar y aire, además de sistemas logísticos y ventajas en turismo, economía marítima, industria y servicios.



Quang Ninh alberga asimismo dos patrimonios mundiales reconocidos por la UNESCO: la bahía de Ha Long y el archipiélago de Cat Ba, patrimonio natural compartido con la ciudad de Hai Phong, y el complejo de monumentos y paisajes de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac, patrimonio cultural compartido por Quang Ninh, Hai Phong y Bac Ninh.



En este contexto, la provincia busca ampliar la cooperación con localidades, organizaciones y empresas mexicanas y atraer inversiones en sectores como turismo, procesamiento y manufactura, ciencia y tecnología, educación y formación y salud. Las autoridades se comprometieron a crear condiciones favorables para que los socios mexicanos puedan estudiar el mercado, identificar oportunidades y desarrollar proyectos de inversión.



Por su parte, Alberto Anaya Gutiérrez expresó su impresión por el desarrollo de Quang Ninh y agradeció la acogida brindada a la delegación. Consideró que los avances de la provincia reflejan un pensamiento innovador y una gestión dinámica del desarrollo socioeconómico.



El dirigente del PT también destacó la belleza de la bahía de Ha Long, que conocía a través de los medios de comunicación y el cine, así como la infraestructura de transporte, el entorno y la hospitalidad de los habitantes locales.



Anaya Gutiérrez afirmó que promoverá la conexión y difusión de oportunidades de cooperación e intercambio entre organizaciones, localidades y empresas de ambos países, con el objetivo de convertir las relaciones de amistad en proyectos cada vez más concretos y eficaces entre Quang Ninh y sus socios mexicanos.



Los indicadores económicos reflejan el dinamismo de la provincia. En el primer semestre de 2026, el Producto Interno Bruto Regional de Quang Ninh creció un 11,11%, la cuarta mayor tasa del país. La inversión social total superó los 61 billones de dong (2,33 mil millones de dólares), un 16,4% más interanual, mientras que los ingresos del presupuesto estatal alcanzaron unos 48,556 billones de dong (1,56 mil millones de dólares), un 61% más. El ingreso medio per cápita superó los 10.000 dólares anuales.



Otro hito importante fue la aprobación por las autoridades centrales de la propuesta de establecer la ciudad de Quang Ninh, una decisión que, según las autoridades locales, abrirá nuevos espacios y generará nuevos motores de crecimiento.



La delegación de alto nivel del PT tiene previsto visitar la bahía de Ha Long el 21 de agosto./.

VNA