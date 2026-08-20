Vietnam y Filipinas profundizan su Asociación Estratégica Reforzada

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo S.L. Oban Jr., acordaron impulsar la cooperación bilateral en seguridad, asuntos marítimos y otros ámbitos estratégicos, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi.



To Lam destacó que la visita de la delegación filipina cobra especial importancia en el año en que ambos países conmemoran el 50.º aniversario de sus relaciones diplomáticas (1976-2026), tras elevar sus vínculos a una Asociación Estratégica Reforzada, lo que refleja la confianza política y la sólida base estratégica entre ambos países.



El máximo dirigente vietnamita felicitó a Filipinas por su desempeño como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2026 y por sus esfuerzos para impulsar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045. Afirmó que Vietnam está dispuesto a coordinarse con Filipinas y otros Estados miembros de la ASEAN para consolidar la paz y la seguridad, fortalecer la conectividad y promover un desarrollo inclusivo y sostenible centrado en las personas.



También felicitó a Filipinas por sus avances socioeconómicos, especialmente por haberse convertido en un país en desarrollo de ingreso mediano alto, y expresó su confianza en que Manila mantendrá un desarrollo sólido y sostenible.



To Lam reafirmó que Vietnam concede gran importancia a Filipinas, país vecino y socio importante en la región. Ambos son miembros de la ASEAN y comparten el compromiso con la paz, la estabilidad y el respeto del derecho internacional.



Por su parte, Eduardo S.L. Oban Jr. destacó la importancia de la visita para concretar la Asociación Estratégica Reforzada y afirmó que Vietnam es uno de los socios más importantes de Filipinas en el Sudeste Asiático. Expresó asimismo el deseo de fortalecer una cooperación bilateral sustancial y eficaz.



Ante la compleja evolución de la situación mundial y regional, To Lam propuso que Vietnam y Filipinas continúen consolidando la confianza política, intensificando la cooperación y fortaleciendo la solidaridad, la resiliencia y la autonomía estratégica.



Para ello, pidió impulsar los contactos y el intercambio de delegaciones de alto y distintos niveles por todos los canales, aprovechar los mecanismos de cooperación existentes y promover la firma del Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Reforzada.



Asimismo, propuso intensificar el intercambio y las consultas sobre cuestiones estratégicas regionales e internacionales, promover los mecanismos existentes de cooperación marítima y ampliar la colaboración en materia de seguridad, especialmente en ámbitos potenciales como la búsqueda y el rescate.



To Lam subrayó la necesidad de aprovechar la ciencia y la tecnología para hacer frente a desafíos tradicionales y no tradicionales, como la delincuencia transnacional, el cambio climático y la seguridad hídrica, energética y alimentaria. También pidió continuar apoyándose mutuamente en el marco de la ASEAN y otros mecanismos regionales.



En relación con el Mar del Este, el dirigente vietnamita instó a ambos países a seguir coordinando sus posiciones y puntos de vista y abordar las cuestiones de interés común, contribuyendo así a la paz y la estabilidad regionales.



Vietnam está dispuesto a apoyar a Filipinas en la implementación de iniciativas de cooperación marítima dentro de la ASEAN, con el objetivo de promover un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz y sustancial, conforme al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Eduardo S.L. Oban Jr. agradeció el respaldo de Vietnam a Filipinas durante su presidencia de la ASEAN y manifestó su interés en intensificar la cooperación en cuestiones estratégicas y marítimas, incluidos los mecanismos de cooperación dentro de la agrupación.



El asesor filipino coincidió con las orientaciones planteadas por To Lam y señaló que ambos países comparten numerosos intereses en el mantenimiento de un entorno regional de paz y estabilidad. Asimismo, afirmó que las diferencias y disputas deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional y la UNCLOS de 1982.



Oban Jr. aseguró que continuará promoviendo, dentro de sus competencias, una Asociación Estratégica Reforzada entre Filipinas y Vietnam cada vez más sustancial y eficaz, incluida la cooperación en materia de seguridad, sobre la base de los compromisos y acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países./.

VNA