Premier vietnamita pide a pymes ser una base sólida para grandes corporaciones

Hanoi (VNA) - Las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben convertirse en una base sólida y una fuente permanente de crecimiento y renovación para las grandes compañías y corporaciones, orientó hoy el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al asistir al 20 aniversario de la fundación de la Asociación de Pymes (VINASME)



Al entregar la Orden de Trabajo de primera categoría a VINASME, el premier destacó que el crecimiento de la comunidad de pymes y la consolidación de la Asociación durante las últimas dos décadas han estado estrechamente vinculados al proceso de renovación del pensamiento sobre el desarrollo, el perfeccionamiento institucional y la integración internacional de Vietnam.



El jefe del Gobierno reconoció que VINASME ha fortalecido su papel como representante de la voz de la comunidad de pymes, participando en la elaboración y perfeccionamiento de instituciones, políticas y leyes; apoyando a las empresas y desarrollando la plataforma digital VINASME, que conecta a sus miembros con políticas públicas, fuentes de financiación, tecnología y oportunidades comerciales.



Al destacar que el país está avanzando hacia sus objetivos estratégicos para 2030 y 2045, afirmó que el sector económico privado debe desarrollarse con mayor fuerza en términos de escala, productividad, tecnología y capacidad de integración en las cadenas de valor.



Bajo el espíritu “El Estado crea las condiciones; la Asociación conecta; las empresas lideran”, Minh Hung propuso continuar perfeccionando las instituciones y mejorando de manera sustantiva el entorno de inversión y negocios.



También pidió reducir y simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones para hacer negocios, disminuyendo los costos y el tiempo necesarios para el cumplimiento de las regulaciones, especialmente en los ámbitos fiscal, aduanero y de la tierra.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el evento. (Foto: VNA)

El primer ministro solicitó desbloquear y diversificar las fuentes de recursos, especialmente en materia de capital, tierra y espacios para la producción, facilitando a las empresas el acceso a infraestructuras, instalaciones productivas, centros de innovación y servicios de apoyo.



En este sentido, señaló, el Banco Estatal de Vietnam debe orientar a las instituciones crediticias para desarrollar productos adaptados a cada grupo empresarial, ampliar el uso de datos y tecnología en la evaluación crediticia, reducir el tiempo de procesamiento de las solicitudes y mejorar el acceso de las pymes al financiamiento.



El jefe del Gobierno subrayó la necesidad de lograr avances claros en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde. El apoyo debe responder a las necesidades reales de las empresas y permitir que la tecnología se traduzca en mayor productividad, menores costos y mercados más amplios.



Asimismo, añadió, es necesario promover los vínculos en las cadenas de valor, alentar a las grandes empresas y a las compañías con inversión extranjera directa (IED) a aumentar sus compras en el mercado interno, transferir tecnología, ofrecer formación y desarrollar proveedores vietnamitas.



Las pymes, por su parte, deben recibir apoyo para integrarse más profundamente en las cadenas de suministro, aprovechar los acuerdos de libre comercio y construir y fortalecer las marcas vietnamitas.



Respecto a VINASME, precisó, la Asociación debe implementar activamente las orientaciones y políticas del Partido y del Estado, participar en la construcción institucional y el perfeccionamiento de la Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas y otras políticas relacionadas, al tiempo que fortalece su papel como puente entre el Estado y la comunidad empresarial.



Para contribuir al objetivo de contar con alrededor de dos millones de empresas en funcionamiento para 2030, la Asociación deberá intensificar el apoyo a los hogares comerciales que reúnan las condiciones necesarias para transformarse en empresas y establecer mecanismos eficaces para recibir y responder a las propuestas y preocupaciones del sector empresarial.



El primer ministro también pidió a VINASME reforzar la conexión entre las pymes y las grandes empresas, compañías con inversión extranjera, bancos, fondos de inversión, institutos de investigación, universidades y organizaciones internacionales, así como apoyar a las empresas para mejorar su capacidad de gestión, productividad y competitividad.



Dirigiéndose a la comunidad de pymes, Le Minh Hung destacó la necesidad de cultivar la aspiración de crecimiento y promover activamente su propia transformación. Las microempresas deben aspirar a convertirse en pequeñas empresas; las pequeñas, en medianas; y las medianas deben orientarse a convertirse en grandes compañías con presencia regional e internacional.



Las empresas deben considerar la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición verde y la calidad de los recursos humanos como motores de desarrollo. También deben emprender procesos de reestructuración, mejorar sus capacidades de gestión, aumentar la transparencia financiera, estandarizar sus procesos, fortalecer sus marcas y gestionar eficazmente los riesgos.



El primer ministro señaló que las empresas deben cambiar su enfoque de la competencia, reforzando la cooperación y la vinculación y participando activamente en agrupaciones industriales y cadenas de suministro.



“En una economía moderna, la cooperación también es una forma de competir y un camino para que las pequeñas empresas generen una gran fortaleza”, subrayó.



Al afirmar que los últimos 20 años constituyen una base de la que sentirse orgullosos, el primer ministro consideró que las próximas dos décadas deben ser una etapa en la que VINASME eleve sus capacidades, especialización y conexiones, contribuyendo a que las pymes no solo crezcan en número, sino también en calidad, productividad, tecnología, gestión y proyección.



El Gobierno continuará acompañando al sector empresarial, escuchando sus propuestas y protegiendo sus derechos e intereses legítimos, y también seguirá trabajando para construir un entorno de inversión y negocios transparente, equitativo y estable, resolver las dificultades, desbloquear recursos y ampliar el espacio para el desarrollo, dijo. /.