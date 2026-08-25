Vietnam y China refuerzan la cooperación agrícola

Beijing (VNA) - En el marco de la participación en la Reunión Ministerial de las Economías de Asia-Pacífico (APEC) sobre Seguridad Alimentaria, celebrada en Hangzhou, China, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, sostuvo una reunión con su par chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Zhang Zhu.



En el encuentro, efectuado el 24 de agosto, ambos ministros intercambiaron opiniones y acordaron contenidos importantes para continuar impulsando la cooperación agrícola entre los dos países.



Las dos partes coincidieron en considerar la agricultura como uno de los ámbitos prioritarios de cooperación, contribuyendo a materializar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países e impulsar la asociación de cooperación estratégica integral Vietnam-China.



También acordaron continuar fortaleciendo una cooperación más sustantiva y eficaz, mantener el crecimiento del comercio bilateral de productos agrícolas, forestales y pesqueros, y promover al mismo tiempo la colaboración en ciencia y tecnología agrícolas, desarrollo rural y protección del medioambiente y los ecosistemas.



Los dos ministros abogaron por mantener una estrecha coordinación con los organismos competentes de cada país, facilitando y apoyándose mutuamente en la resolución de los procedimientos necesarios para garantizar el fluido comercio de los productos agrícolas tradicionales y, al mismo tiempo, avanzar en la apertura de los mercados para nuevos productos agrícolas de ambas partes.



En cuanto a la langosta espinosa, la parte china acogió favorablemente los productos acuícolas vietnamitas de alta calidad y seguridad, que contribuye a diversificar la oferta del mercado chino.



China también manifestó su disposición a cooperar con Vietnam en la implementación de programas técnicos de investigación y reproducción artificial de la langosta espinosa, con vistas a avanzar en la estandarización de la gestión de la reproducción, el cultivo y la cría, garantizando el cumplimiento de las condiciones necesarias para su exportación al mercado chino.



La cooperación en este ámbito no solo busca impulsar el comercio de productos pesqueros, sino también contribuir a la protección de las poblaciones de langosta espinosa en estado silvestre, reducir la presión de la explotación y promover el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.



Durante la reunión, el ministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Zhang Zhu, expresó su confomidad con las propuestas presentadas por Trinh Viet Hung sobre diversos ámbitos de cooperación para el próximo período.



Aceptó con satisfacción la invitación para participar en la Reunión Ministerial de APEC sobre Seguridad Alimentaria, que se celebrará en Vietnam en 2027.



En esta ocasión, ambas partes acordaron coordinar la organización de la tercera reunión del Comité Conjunto de Cooperación Agrícola Vietnam-China en la nación indochina, durante las actividades relacionadas con APEC 2027, con el objetivo de establecer un mecanismo adicional para impulsar la cooperación agrícola bilateral.



También acordaron estudiar la organización del Foro de conexión empresarial para el comercio y la inversión en el sector agrícola en Vietnam, con motivo de APEC 2027.



Se espera que el foro constituya un espacio para conectar a las empresas, ampliar las oportunidades de comercio, inversión y cooperación productiva, y contribuir a profundizar y hacer más sustantiva la cooperación agrícola entre Vietnam y China./.

VNA