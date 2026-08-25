Celebran Programa de Liderazgo de Vietnam 2026 en Estados Unidos

Nueva York (VNA)- El Programa de Liderazgo de Vietnam (VLP) 2026 quedó inaugurado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, con la presencia del viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang.



En la ceremonia inaugural, efectuada el 24 de agosto (hora local), Van Thang destacó que Vietnam ha entrado en una nueva etapa de desarrollo estratégico, con la aspiración de alcanzar los dos objetivos centenarios: convertirse en 2030 en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos y, para 2045, en una nación desarrollada de altos ingresos.



En este proceso, Vietnam concede gran importancia al intercambio de conocimientos y experiencias internacionales con centros académicos de prestigio como la Universidad de Columbia, afirmó.



El subjefe del Gobierno vietnamita valoró los contenidos del VLP 2026 por sus temas de importancia práctica para el desarrollo nacional, entre ellos la gobernanza segura de la inteligencia artificial (IA), las finanzas digitales, la computación en la nube, la modernización bancaria, los mercados de capitales y las estrategias tecnológicas nacionales.



Expresó su esperanza de que los debates aporten conocimientos científicos y prácticos para apoyar la formulación de políticas y contribuyan a impulsar proyectos de cooperación concretos entre Vietnam y Estados Unidos.



Nguyen Thi Lien Hang, directora del Instituto Weatherhead de Asia Oriental de la Universidad de Columbia, señaló que el VLP 2026 da continuidad al éxito del Programa de Liderazgo Ejecutivo de Vietnam (VELP), desarrollado durante casi dos décadas.



Subrayó que los temas abordados son de interés tanto para Vietnam como para Estados Unidos y expresó su confianza en que el programa genere nuevas ideas para el desarrollo del país indochino y contribuya a fortalecer las relaciones bilaterales.



Asimismo, presentó los planes para desarrollar el Centro de Estudios de Vietnam en la Universidad de Columbia, con el objetivo de construir un espacio académico sólido y duradero dedicado a las políticas públicas, el liderazgo, la cultura, el arte y las prácticas profesionales, en aras de profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



El VLP 2026 se estructura en torno a tres grandes temas: las perspectivas de la economía mundial y las principales potencias y sus repercusiones para Vietnam; los nuevos motores de crecimiento, como la ciencia y tecnología, la IA, las finanzas digitales, la transformación digital y la computación en la nube; y las soluciones para impulsar el crecimiento y construir un nuevo modelo de desarrollo en Vietnam.



Durante los intercambios con académicos y expertos estadounidenses, Nguyen Van Thang y la delegación vietnamita presentaron las prioridades para alcanzar un crecimiento de dos dígitos, fortalecer la autonomía económica y promover relaciones comerciales equilibradas y sostenibles.



También expusieron las orientaciones para renovar el modelo de desarrollo y perfeccionar el marco institucional sobre IA segura e infraestructuras financieras digitales, solicitando recomendaciones y experiencias de los expertos estadounidenses.



El programa continuará los días 25 y 26 de agosto con debates sobre computación en la nube, desarrollo de los servicios financieros en Vietnam, comercio mundial y cadenas de suministro, así como movilización de recursos para el nuevo modelo de desarrollo del país./.

VNA