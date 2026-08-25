Refuerzan nexos entre FPV de Hanoi y Frente de Laos para Construcción Nacional de Vientiane

Hanoi (VNA) - El Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) de Hanoi sostuvo conversaciones con el Comité del Frente de Laos para la Construcción Nacional (FLCN) de Vientiane, durante las cuales ambas partes acordaron reforzar la cooperación y firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para el periodo 2026-2030.



La reunión, celebrada el 24 de agosto en Hanoi, tuvo como objetivo estrechar aún más la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre las dos capitales.



La presidenta del Comité del FPV de Hanoi, Bui Huyen Mai, dio la bienvenida a la delegación de Vientiane y destacó que la visita constituye una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias sobre la labor del Frente y contribuir al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos.



Asimismo, expresó sus profundas condolencias por el fallecimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, a quien calificó de amigo cercano del pueblo vietnamita y destacó por su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Laos.



Durante el encuentro, funcionarios de Hanoi y Vientiane compartieron información sobre la situación socioeconómica y las actividades de sus respectivos Frentes locales. También intercambiaron experiencias en la movilización de la población, el fortalecimiento de la gran unidad nacional, la garantía del bienestar social, la diplomacia entre los pueblos y la mejora de la eficiencia de las operaciones de ambos comités.



Delegados participantes en la reunión (Foto: VNA)



El presidente del Comité del FLCN de Vientiane, Phongsavanh Siliphane, señaló que la visita tenía como objetivo revisar los resultados de la cooperación entre ambos comités durante el periodo 2023-2025.



Destacó que esta cooperación ha generado resultados concretos y contribuido al fortalecimiento de las relaciones entre los dos Partidos y Estados, así como de los vínculos entre Hanoi y Vientiane. Estos avances, afirmó, constituyen una base importante para seguir compartiendo experiencias y ampliando la cooperación en ámbitos como el bienestar social, la educación y los intercambios pueblo a pueblo.



Phongsavanh expresó su deseo de que Vientiane siga contando con la coordinación y el apoyo de Hanoi, así como de aprovechar las experiencias de Vietnam, adaptándolas a las condiciones específicas de Laos.



De cara al futuro, Bui Huyen Mai propuso mantener los intercambios entre dirigentes y personal técnico de ambas partes, así como intensificar el intercambio de información y experiencias, especialmente en materia de supervisión y crítica social, comunicación pública, movilización ciudadana, fortalecimiento de la unidad nacional, transformación digital y mejora de la labor del Frente.



Ambas partes acordaron impulsar la diplomacia entre los pueblos, los intercambios culturales y las actividades comunitarias, y alentaron a las organizaciones miembros a poner en marcha programas concretos de cooperación.



Tras las conversaciones, ambas partes firmaron el Memorando de Entendimiento para el periodo 2026-2030. Entre las principales áreas de cooperación figuran la comunicación pública y la educación sobre la especial amistad entre Vietnam y Laos, especialmente entre los jóvenes; el aprovechamiento de los medios digitales; los intercambios anuales de delegaciones de alto nivel y profesionales; y el intercambio de experiencias en la labor del Frente y la supervisión social.



Hanoi y Vientiane también acordaron intensificar la diplomacia entre los pueblos y los intercambios culturales, así como organizar conjuntamente importantes actividades políticas y diplomáticas, especialmente las previstas con motivo del Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027./.