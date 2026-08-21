Laos, tierra fértil para las empresas vietnamitas

Hanoi (VNA) - Además de ser un país vecino y amigo, Laos se está convirtiendo en un importante destino de inversión y negocios para numerosas empresas vietnamitas, con un fuerte crecimiento del comercio y la inversión bilaterales.

Durante los primeros seis meses de 2026, Vietnam importó de Laos más de 22.000 toneladas de arroz glutinoso, un aumento de más del 12% interanual. Las importaciones totales de arroz procedentes de Laos alcanzaron cerca de 33.000 toneladas, convirtiendo a este país en el tercer mayor proveedor de arroz de Vietnam. En 2025, Vietnam también importó de Laos casi 9 millones de dólares en frutas y verduras, un aumento del 200% respecto a 2024.

Por otra parte, las empresas vietnamitas consideran cada vez más a Laos como un mercado potencial. En la Feria Comercial Vietnam-Laos 2026, celebrada en Vientiane a mediados de julio, participaron 170 empresas vietnamitas de sectores como agricultura, silvicultura y pesca, textiles, muebles de madera, bienes de consumo, electricidad y electrónica, maquinaria industrial, suministros médicos y productos farmacéuticos.

El comercio bilateral ha experimentado un fuerte crecimiento, pasando de un récord de 2,2 mil millones de dólares en 2024 a 2,98 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 33%.

Según el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en un contexto de complejas fluctuaciones regionales y mundiales, fortalecer la vinculación económica y aprovechar las ventajas geográficas, las infraestructuras fronterizas y los acuerdos comerciales constituye una exigencia estratégica. Con la determinación de los dirigentes de ambos países, se espera que el comercio bilateral alcance los 4 mil millones de dólares en 2026 y avance hacia los 10 mil millones de dólares en 2030.

En materia de inversión, durante los primeros cuatro meses de 2026, las empresas vietnamitas invirtieron más de 198 millones de dólares en Laos; hasta julio, esta cifra había aumentado a más de 638 millones de dólares. A julio de 2026, el capital acumulado de las empresas vietnamitas invertido en Laos superaba los 7 mil millones de dólares, equivalente al 27% del total de la inversión vietnamita en el extranjero, con más de 270 proyectos. Laos es actualmente el país que recibe el mayor número de proyectos de inversión en el extranjero de empresas vietnamitas.

Varias grandes marcas vietnamitas han consolidado su posición en el mercado laosiano. Hoang Anh Gia Lai desarrolla en Paksong un proyecto de cultivo de 20.000 hectáreas de café arábica, presentado como el proyecto de mayor escala del mundo en la actualidad, y posee además más de 2.000 hectáreas de durián, la mayor parte de ellas en Laos. Tras más de una década de inversión, la empresa ha exportado productos procedentes de Laos a diversos mercados, entre ellos Japón y China.

A finales de 2023, Green and Smart Mobility (GSM) inauguró en Laos el primer servicio de taxi totalmente eléctrico. Hasta mayo de 2025, los usuarios laosianos habían recorrido más de 8 millones de kilómetros con Green SM en vehículos eléctricos. La empresa también presentó Green SM Platform, que permite a los propietarios de vehículos eléctricos VinFast en Laos participar en la prestación de servicios de transporte y generar ingresos.

Viettel es una de las primeras empresas vietnamitas en invertir en Laos. Desde 2008, Viettel ha desarrollado un proyecto de expansión de la red de telecomunicaciones con una inversión total cercana a 84 millones de dólares; en 2009 lanzó Unitel. Para 2021, Unitel se había convertido en el operador de telecomunicaciones número uno de Laos, con una cuota de mercado del 57%, ingresos acumulados superiores a 2 mil millones de dólares y beneficios antes de impuestos de unos 777 millones de dólares. En octubre de 2025, Viettel amplió sus actividades a la logística y las infraestructuras de transporte internacional mediante la marca Unitel Logistics.

Según Tran Huu Hiep, de la Universidad FPT de Can Tho, los más de 7 mil millones de dólares de inversión en Laos reflejan el alto grado de vinculación entre ambas economías.

Laos no solo es un mercado cercano geográficamente y con similitudes culturales, sino también una “puerta de entrada” para que las empresas vietnamitas amplíen sus operaciones hacia el Mekong y la ASEAN. Existe un amplio margen de cooperación en agricultura de alta tecnología, procesamiento de productos agroforestales, energía, minería vinculada al procesamiento profundo, infraestructuras, logística, telecomunicaciones, comercio y servicios.

El experto recomienda a las empresas pasar de la mentalidad de “invertir en Laos” a la de “crear valor junto con Laos”, convirtiendo así al país en un importante punto estratégico para la expansión de las empresas vietnamitas en la región./.

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