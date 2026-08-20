Vietnam revive su historia revolucionaria en programa artístico y político “El sol de Ba Dinh”

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió este 20 de agosto al programa artístico y político “El sol de Ba Dinh”, celebrado en Hanoi con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto, el Día Nacional y el 80.º aniversario de la Asamblea Nacional, en un espectáculo que evocó importantes hitos de la historia revolucionaria y reafirmó el patriotismo y las aspiraciones de desarrollo del país.



Organizado por el periódico Dai bieu Nhan dan, el programa contó con la presencia de dirigentes y diputados de la Asamblea Nacional, así como de la esposa del titular del Legislativo, Nguyen Thi Thanh Nga.



A través de una combinación de música, representaciones escénicas y contenidos políticos, “El sol de Ba Dinh” recorrió algunos de los principales momentos de la historia moderna de Vietnam, desde el regreso del presidente Ho Chi Minh al país para dirigir la revolución hasta el otoño de 1945, cuando proclamó la Declaración de Independencia y nació la República Democrática de Vietnam.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asiste al programa artístico y político “El sol de Ba Dinh”. (Foto: VNA)



El programa también recordó la primera elección general, que dio origen a la Asamblea Nacional, y repasó los 80 años de acompañamiento de este órgano al pueblo durante la lucha por la independencia y la reunificación, así como en el proceso de renovación y desarrollo nacional.



El espectáculo destacó el pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh y puso de relieve los valores históricos, culturales y revolucionarios de Vietnam. Desde la histórica plaza de Ba Dinh, escenario de la lectura de la Declaración de Independencia, destacó la continuidad del principio de que “el pueblo es la raíz” y el papel de la Asamblea Nacional en la institucionalización de la voluntad y las aspiraciones populares, así como en la construcción del marco institucional y el acompañamiento al país en cada etapa de desarrollo.



Más allá de recordar los grandes hitos del pasado, “El sol de Ba Dinh” rindió homenaje a las generaciones que hicieron posible la independencia y transmitió un mensaje de continuidad del patriotismo, el orgullo nacional y el espíritu de contribución al país.



El programa llamó así a todo el Partido, el pueblo y el ejército a mantener la unidad, fortalecer la confianza y alimentar las aspiraciones de Vietnam en la nueva era, con el objetivo de construir un país poderoso, próspero y feliz.



El repertorio incluyó numerosas canciones emblemáticas de la historia revolucionaria vietnamita, además de las representaciones escénicas “De Tan Trao a El sol de Ba Dinh” y “Las palabras de la Declaración de Independencia”./.