Viettel amplía su presencia en el Caribe con República Dominicana

Hanoi (VNA) - El Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) ganó la licitación para utilizar tres bandas de radiofrecuencia en la República Dominicana, donde prevé desplegar una red 4G/5G con tecnologías avanzadas. Este será su tercer mercado en América y el número 11 de sus operaciones internacionales de telecomunicaciones.



Según la Resolución número 073-2026, emitida el 19 de agosto por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Viettel Global, filial de Viettel, obtuvo el derecho de utilizar 240 MHz de espectro en las bandas de 700 MHz, 2300 MHz y C-Band durante 20 años.



El presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, afirmó que la entrada de Viettel contribuirá a ofrecer servicios de telecomunicaciones de mayor calidad, aumentar la competencia y optimizar los costos para los usuarios. El Gobierno dominicano espera que la participación de la empresa vietnamita genere un cambio significativo en el sector nacional de las telecomunicaciones.



En los próximos 90 días, Viettel Global completará los procedimientos para establecer una entidad jurídica en República Dominicana y firmará el contrato oficial de concesión con INDOTEL. Una vez que entre en funcionamiento, el país caribeño se convertirá oficialmente en el undécimo mercado internacional de Viettel.



El presidente y director general de Viettel, teniente general Tao Duc Thang, señaló que la adjudicación representa un nuevo paso en la expansión internacional del grupo. Con más de 20 años de experiencia en negocios internacionales, Viettel apuesta por inversiones a largo plazo, asociadas al desarrollo de infraestructuras modernas, la introducción de nuevas tecnologías y la generación de beneficios sostenibles para la población, las empresas y la economía local.



Según el directivo, República Dominicana será también un mercado importante para el próximo ciclo de crecimiento de Viettel y contribuirá a aumentar el peso de las operaciones internacionales en el crecimiento general del grupo.



Situada en el centro del Caribe, República Dominicana es la segunda mayor economía de la región, con un ingreso per cápita de unos 11.000 dólares. Su incorporación a la red internacional de Viettel permitirá al grupo ampliar su presencia en América y continuar aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado regional de telecomunicaciones.



Viettel opera actualmente en 10 mercados internacionales y ocupa el primer lugar en cuota de mercado en siete de ellos. La expansión a República Dominicana forma parte de su estrategia de crecimiento internacional, basada en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones y la ampliación progresiva de los servicios digitales.



En 2025, los ingresos de las operaciones internacionales de Viettel alcanzaron 3.340 millones de dólares, un 23,9% más que el año anterior. Se trata del noveno año consecutivo en que este segmento registra un crecimiento de dos dígitos y representa más del 40% del crecimiento total del grupo.



La capacidad internacional de Viettel también fue reconocida recientemente en los International Business Awards 2026 de Estados Unidos. El grupo obtuvo el mayor número de premios entre las 3.800 empresas participantes a escala mundial, incluidos 21 de los 30 galardones relacionados con sus actividades en mercados extranjeros.



En República Dominicana, Viettel prevé desarrollar una infraestructura tecnológica avanzada y de amplia cobertura, incluida la conexión de zonas remotas. El objetivo es ampliar el acceso de la población a servicios de telecomunicaciones modernos y contribuir a mejorar la conectividad en todo el territorio.



Además de los servicios de conectividad, la empresa avanzará gradualmente en la construcción de un ecosistema de servicios digitales adaptado a las necesidades de la población, las empresas y las organizaciones locales. De esta manera, Viettel aspira a aprovechar sus capacidades tecnológicas y su experiencia internacional para acompañar el desarrollo de la economía digital de República Dominicana.



La entrada en este nuevo mercado también refuerza la orientación de Viettel hacia inversiones internacionales de largo plazo, no solo mediante la expansión de sus redes de telecomunicaciones, sino también a través de nuevas soluciones tecnológicas y servicios digitales./.

VNA