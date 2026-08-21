Ciudad Ho Chi Minh, puente en la relación Vietnam-Tailandia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh se comprometió a seguir desempeñando un papel activo como puente para profundizar la amistad y la cooperación entre Vietnam y Tailandia, durante una ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, afirmó hoy el vicepresidente del Comité Popular municipal Hoang Nguyen Dinh.

En su intervención en una ceremonia solemne con motivo de los 50 años de las relaciones diplomáticas Vietnam-Tailandia (6 de agosto), Nguyen Dinh destacó que, durante medio siglo, las relaciones Vietnam-Tailandia se han consolidado y elevado a nuevos niveles, desde el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su elevación a Asociación Estratégica Reforzada en 2019 hasta convertirse oficialmente en Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025.



Según el funcionario, la creciente confianza política ha creado un fuerte impulso para ampliar y profundizar la cooperación bilateral en numerosos ámbitos. En la nueva etapa de desarrollo, las coincidencias en visión, aspiraciones e intereses estratégicos constituyen una base para que ambos países profundicen y hagan más sustancial y eficaz su Asociación Estratégica Integral.



Esta cooperación, señaló, no solo responde a los intereses de desarrollo y prosperidad de cada país, sino que también contribuye a construir una Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) unida y resiliente y una región pacífica, estable y sostenible.



En Ciudad Ho Chi Minh, la amistad y cooperación con Tailandia han sido valoradas, preservadas y fortalecidas por sucesivas generaciones de dirigentes. Actualmente, Tailandia figura entre los socios importantes de la metrópoli en comercio, inversión, turismo, educación, cultura e intercambios entre pueblos.



Afirmó que Ciudad Ho Chi Minh seguirá siendo un puente activo para profundizar la amistad entre los pueblos de ambos países y promover vínculos cada vez más estrechos entre Vietnam y Tailandia, así como entre la urbe y Bangkok y otras localidades tailandesas.



Parnpree Bahiddha Nukara, presidente del Consejo Asesor del Viceprimer Ministro y del Ministro de Relaciones Exteriores y exviceprimer ministro y canciller de Tailandia. (Foto: VNA)



Por su parte, Parnpree Bahiddha Nukara, presidente del Consejo Asesor del Viceprimer Ministro y del Ministro de Relaciones Exteriores y exviceprimer ministro y canciller de Tailandia, afirmó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, Tailandia y Vietnam han recorrido juntos un camino de desarrollo impresionante, con vínculos cada vez más sólidos y amplios durante los últimos 50 años.



Recordó que en 2026 el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita oficial a Tailandia a finales de mayo, seguida a comienzos de junio por la visita oficial a Vietnam del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.



Según el diplomático tailandés, estos intercambios de alto nivel demuestran el firme compromiso de ambos países de profundizar la Asociación Estratégica Integral y brindan una oportunidad para conmemorar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas al más alto nivel.



Parnpree también destacó que los vínculos entre Tailandia y Vietnam se han fortalecido mediante los intercambios entre pueblos, las comunidades empresariales y las localidades de ambos países.



Tras medio siglo de relaciones diplomáticas, ambos países están abriendo un nuevo capítulo de amistad cada vez más estrecha, una asociación más sólida, una conectividad más profunda y una prosperidad compartida. Mediante una estrecha cooperación y el acompañamiento mutuo, los pueblos de Tailandia y Vietnam podrán fortalecer aún más sus vínculos en los próximos años y décadas.



La ceremonia conmemorativa se desarrolló en un ambiente solemne y marcado por la solidaridad y la amistad, con actuaciones tradicionales a cargo de artistas vietnamitas y tailandeses./.