Política

Parlamento vietnamita debate sobre enmienda de Ley de Vivienda

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura efectuó hoy una sesión plenaria para debatir sobre las orientaciones de políticas destinadas a modificar la Ley de Tierras de 2024 y la de Vivienda de 2023.

Vista general del proyecto de viviendas sociales en provincia de Hung Yen. Foto: Manh Khanh – VNA
Vista general del proyecto de viviendas sociales en provincia de Hung Yen. Foto: Manh Khanh – VNA

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura efectuó hoy una sesión plenaria para debatir sobre las orientaciones de políticas destinadas a modificar la Ley de Tierras de 2024 y la de Vivienda de 2023.

La modificación de la Ley de Vivienda de 2023 tiene como objetivo continuar perfeccionando el marco institucional y crear un entorno jurídico favorable, transparente y seguro; simplificar los procedimientos administrativos, mejorar el entorno de inversión y negocios, superar las deficiencias surgidas en la práctica y garantizar la coherencia del sistema jurídico.

Según las orientaciones de la reforma, el desarrollo de la vivienda estará encaminado a garantizar que todas las personas tengan un lugar donde vivir, en consonancia con los objetivos de bienestar social.

En particular, se priorizará el desarrollo de viviendas de alquiler a precios asequibles para responder a las necesidades de la población, se limitará al máximo la parcelación y venta de terrenos en las zonas urbanas y se dará prioridad al desarrollo de edificios de apartamentos.

El Estado no subvencionará directamente la vivienda, pero tampoco dejará que el mercado se autorregule por completo.

En su lugar, desempeñará un papel orientador mediante el perfeccionamiento institucional, las políticas, la planificación y los instrumentos financieros y crediticios, con el fin de desarrollar un mercado inmobiliario saludable y transparente y garantizar que la población pueda acceder a viviendas estables, seguras y acordes con su capacidad económica.

El proyecto también prevé movilizar diversas fuentes de recursos para el desarrollo de la vivienda, especialmente capital privado y financiación a largo plazo procedente de fondos de inversión e instituciones de crédito; y utilizar eficazmente los recursos estatales para orientar e incentivar a las empresas a invertir en el desarrollo de viviendas de alquiler.

El proyecto de ley incorpora disposiciones sobre cuatro tipos de vivienda: comercial, de alquiler, oficial y sujeta a políticas sociales. La categoría de vivienda de alquiler incluye las construidas con capital estatal o privado, los alojamientos para trabajadores en parques industriales, así como los destinados a expertos y trabajadores fuera de estas zonas industriales.

Uno de los aspectos más destacados es la incorporación de un capítulo específico sobre el desarrollo de viviendas de alquiler.

En concreto, el Estado invertirá en la construcción y creación de este tipo de viviendas a través del Fondo de Vivienda. Los ciudadanos vietnamitas con dificultades habitacionales o necesidad de alquilar podrán acceder a las viviendas construidas con inversión estatal.

La Confederación General del Trabajo de Vietnam será el organismo responsable de los proyectos de construcción de viviendas de alquiler financiados con recursos sindicales.

El proyecto también establece disposiciones sobre los “edificios de apartamentos con plazo de uso determinado”, en función de la vida útil de la construcción, al tiempo que garantiza los derechos patrimoniales de los propietarios de los apartamentos y les permite cumplir con sus obligaciones financieras para la reconstrucción del edificio una vez vencido su período de utilización, de conformidad con la normativa vigente./.

VNA
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