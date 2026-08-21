Más de 7.000 muestras de restos de mártires de guerra serán trasladadas a Hanoi para pruebas de ADN

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un avión de transporte militar trasladará de Ciudad Ho Chi Minh a Hanoi 7.104 muestras biológicas procedentes de restos de mártires de guerra para someterlas a pruebas de ADN, como parte de los esfuerzos por identificar a los soldados caídos cuya identidad aún se desconoce.



Ciudad Ho Chi Minh ha concluido la recolección de muestras biológicas de restos de mártires no identificados en cementerios de toda la ciudad y acelera los preparativos para su traslado y entrega a las autoridades encargadas de realizar los análisis de ADN, informó el coronel Nguyen Dinh Chuan, subcomisario político del Mando Militar municipal.



Durante una conferencia celebrada el 20 de agosto para coordinar el transporte y la entrega de las muestras, Nguyen Dinh Chuan, quien también es subjefe del Comité Directivo municipal para la búsqueda, recolección e identificación de restos de mártires, anunció que el 21 de agosto se celebraría una ceremonia de homenaje a los soldados caídos y de inicio de la misión de transporte en la terminal militar del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat.



Las muestras, debidamente selladas y embaladas en 100 contenedores especializados, serán cubiertas con la bandera nacional y trasladadas en un avión militar CASA-295 de la Brigada 918 de la Fuerza de Defensa Aérea y Fuerza Aérea, desde el aeropuerto de Tan Son Nhat hasta el aeropuerto militar de Gia Lam, en Hanoi.



Una vez en la capital, serán entregadas a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam para realizar las pruebas de ADN y proceder a su identificación.



El uso de una aeronave militar permitirá reducir considerablemente el tiempo de transporte y las transferencias intermedias, además de reforzar la seguridad y garantizar la continuidad en la gestión y entrega de las muestras. De este modo, los organismos especializados podrán comenzar los análisis de ADN lo antes posible.



Nguyen Dinh Chuan destacó que la culminación de la recolección de muestras refleja la urgencia, la coordinación y la estrecha colaboración entre las fuerzas participantes, así como la determinación política y el sentido de responsabilidad de Ciudad Ho Chi Minh. También puso de relieve el papel activo del Mando Militar municipal en el asesoramiento, la organización y la coordinación de las fuerzas encargadas de llevar a cabo esta tarea.



Asimismo, subrayó que la recolección, recepción, transporte y entrega de las muestras no constituyen únicamente un proceso técnico, sino una misión política especial de profundo significado humanitario. Se trata de un acto de gratitud que busca acercar a los soldados caídos a su identificación.



Por su parte, el teniente coronel superior Nguyen Duc Trung, subcomandante de la Brigada 918, declaró que la unidad había realizado preparativos exhaustivos, desde la selección de la tripulación y la asignación de funciones hasta la coordinación con los organismos pertinentes, para garantizar un traslado seguro y eficiente de las muestras a Hanoi.



Señaló que el personal de la Brigada 918 es plenamente consciente de que cada muestra representa la esperanza de una familia que busca identificar a un mártir, las expectativas de la población y la gratitud de las generaciones actuales hacia quienes sacrificaron sus vidas por la nación.



La brigada está decidida a cumplir con éxito la misión y contribuir a la pronta identificación de los soldados caídos, así como a su regreso junto a sus familias y a sus localidades de origen, añadió./.

VNA