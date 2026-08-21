Vietnam y Camboya elevan sus relaciones a una nueva altura

Phnom Penh (VNA) - La relación de "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y estabilidad a largo plazo" entre Vietnam y Camboya continuará desarrollándose en todos los ámbitos, como contribución a elevar la cooperación entre los dos países a una nueva altura, expresó el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.



Durante un acto conmemorativo por el 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), organizado la víspera en esta capital, Nguyen Minh Vu afirmó que el trascendental acontecimiento del 2 de septiembre de 1945 en la histórica plaza Ba Dinh marcó un hito en la historia, dando paso a una era de independencia y libertad para Vietnam.



A lo largo de los últimos 81 años, basándose en una tradición milenaria de construcción nacional y defensa - e impulsado por una resiliencia inquebrantable, sabiduría, compasión y la aspiración del ascenso-, el pueblo vietnamita se ha unido para superar innumerables adversidades y desafíos, transformándose de una nación colonizada en un país independiente, unificado y cada vez más próspero, reiteró.



En enero de 2026, el Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró con éxito su XIV Congreso Nacional, marcando el inicio de una nueva era de desarrollo nacional, informó.



El Congreso estableció la meta de que Vietnam se convierta en una nación en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto para el año 2030, al tiempo que materializa la visión de transformarse en un estado desarrollado de ingresos altos en 2045, comunicó.



El diplomático expresó su satisfacción por el hecho de que Camboya ha continuado manteniendo la estabilidad política y gestionando eficazmente su macroeconomía, al tiempo que ha registrado un fuerte crecimiento en el volumen de importaciones y exportaciones y ha asumido importantes responsabilidades internacionales, especialmente la organización de la Cumbre de la Francofonía y la segunda Conferencia Interparlamentaria (ISC-2).



En los últimos tiempos, las relaciones entre ambas naciones indochinas se han elevado a un nuevo nivel y la confianza política se ha fortalecido mediante el intercambio de las visitas de alto nivel, especialmente la visita de Estado del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a Camboya, entre otros, elogió.



Por su parte, el primer viceprimer ministro de Camboya, Neth Savoeun, expresó su confianza en que bajo el liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, Vietnam alcanzará dos grandes objetivos del milenio.



Camboya concede gran importancia a su estrecha relación y cooperación integral con Vietnam, construidas en el respeto y la asistencia mutuos, afirmó.



La tradicional amistad y el apoyo mutuo —tanto en el pasado como en el presente— han contribuido a los logros alcanzados, aportando desarrollo y prosperidad a los pueblos de los dos países, enfatizó.



Neth Savoeun valoró muy positivamente el mantenimiento de las relaciones cordiales mediante el intercambio de visitas a todos los niveles, tanto en el ámbito estatal como en el de los intercambios entre pueblos.



En 2027, las dos partes organizarán conjuntamente diversas actividades de gran envergadura para conmemorar el 60.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (24 de junio de 1967 – 24 de junio de 2027), subrayó.



En la ocasión, los participantes disfrutaron las actuaciones artisticas y los platos típicos de Vietnam, así como asistieron a una exposición fotográfica sobre las actividades de asuntos exteriores entre los dos países en los últimos tiempos./.