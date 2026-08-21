Vietnam renueva su modelo de desarrollo con la innovación como motor estratégico

Hanoi 21 ago (VNA) - La Resolución 19-NQ/TW, aprobada el 28 de julio de 2026 en el tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, sobre la renovación del modelo de desarrollo de Vietnam, marca un cambio estratégico en el pensamiento en torno al desarrollo del país, pasando del objetivo de crecimiento a la renovación del modelo de desarrollo nacional.

Esto crea una base para hacer realidad la meta de convertir a Vietnam, para 2045, en un país desarrollado, de altos ingresos y avanzar firmemente hacia el socialismo.

Según el doctor Nguyen Si Dung, exsubjefe de la Oficina de la Asamblea Nacional, la Resolución 19 comprende diversos componentes, entre ellos la innovación, la ciencia y tecnología, la transformación digital, la economía verde, la renovación de la gobernanza nacional y el desarrollo de los recursos humanos.

El nuevo modelo de desarrollo no constituye simplemente un conjunto de políticas, sino una arquitectura integrada por cinco niveles: recursos para el desarrollo, sistema de transformación de recursos, capacidad nacional, prosperidad y poder nacional.

El elemento innovador consiste en situar la capacidad nacional en el centro del proceso de desarrollo, sobre la base de varios principios: crear capacidades en lugar de limitarse a explotar recursos; generar productividad mediante la innovación; crear valor mediante la conectividad; impulsar simultáneamente la prosperidad y el poder nacional; y promover la participación de todos los actores en la construcción de la capacidad nacional.

En este modelo, el Estado ya no es el único sujeto responsable del desarrollo. Las empresas, los ciudadanos, las organizaciones sociales y las universidades, entre otros, participan conjuntamente en la creación de capacidades nacionales. Por ello, el requisito para los ministerios, sectores y localidades no consiste en hacer más cosas, sino en hacer mejor las cosas correctas. El éxito no debe medirse únicamente por el número de proyectos de inversión o el ritmo de crecimiento del PIB regional (PIBR), sino también por el ecosistema de innovación, la calidad de los recursos humanos, la gobernanza y la capacidad de articulación regional.

Para llevar la Resolución 19 a la práctica, el Gobierno ha promulgado un Programa de Acción con objetivos concretos. Se aspira a alcanzar un crecimiento de al menos el 10% durante el período 2026-2030 y un PIB per cápita de unos 8.500 dólares en 2030; para 2031-2035, un crecimiento del 8-8,5% y un ingreso per cápita de unos 13.500 dólares; y para 2036-2045, un crecimiento de alrededor del 7,5% y un ingreso per cápita de unos 28.000 dólares.

En consonancia con el nuevo pensamiento sobre el desarrollo, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Vietnam ha elegido el tema “Acompañar y construir conjuntamente un crecimiento sostenible” para su evento anual de 2026, con el objetivo de convertir el desarrollo sostenible en un método de desarrollo y crear, junto con las empresas, las localidades y el Gobierno, nuevos motores de crecimiento basados en un modelo autosuficiente, innovador, humano, sostenible e integrado internacionalmente.

Nguyen Thi Huong, jefa de la Oficina General de Estadísticas, puntualizó que, después de 40 años del inicio del proceso de Renovación, la economía vietnamita ha comenzado a mostrar señales de transición desde un modelo basado principalmente en capital y trabajo hacia otro sustentado en la innovación, la ciencia y tecnología, la transformación digital y la mejora de la productividad laboral.

Durante 2021-2025, la productividad laboral aumentó un promedio del 5,2% anual, mientras que la contribución de la productividad total de los factores (PTF) al crecimiento alcanzó el 47,04%. La proporción del valor añadido de la economía digital en el PIB aumentó del 12,87% en 2021 al 14,02% en 2025.

Estos avances muestran que la ciencia, la tecnología y la innovación se están convirtiendo gradualmente en factores que generan capacidad competitiva y valor añadido, fortaleciendo así los motores del crecimiento y creando una base para el desarrollo durante el período 2026-2030./.

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