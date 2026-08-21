Política

Embajadora del Perú: Vietnam desempeña un papel de puente entre Asia y América Latina

Vietnam fortalece sus vínculos con América Latina y Perú, con nuevas oportunidades en comercio, inversión, transformación digital y desarrollo sostenible.

La embajadora del Perú en Vietnam, Patricia Raéz Portocarrero, intervino en la segunda sesión plenaria de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanói), el 26 de octubre de 2025. Foto: VNA
La embajadora del Perú en Vietnam, Patricia Raéz Portocarrero, intervino en la segunda sesión plenaria de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanói), el 26 de octubre de 2025. Foto: VNA

Hanoi, 20 ago (VNA) - Vietnam está consolidando su posición internacional y ampliando sus vínculos con América Latina, en un contexto en que su política exterior otorga cada vez mayor importancia a la integración internacional, el desarrollo y la cooperación.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la embajadora del Perú en Vietnam, Patricia Ráez Portocarrero, consideró que el país indochino puede desempeñar un papel de puente entre Asia y América Latina, al tiempo que destaca las crecientes oportunidades de cooperación en materia de comercio, inversión, cooperación técnica, transformación digital y desarrollo sostenible.

VNA:En 2025, Vietnam promulgó la Resolución 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva etapa, en la que se define la integración internacional como un importante motor para llevar al país hacia una nueva era de desarrollo. Desde la perspectiva de una diplomática extranjera, ¿cómo evalúa usted este paso en la política exterior de Vietnam?

Embajadora Patricia Ráez Portocarrero: En un contexto de grandes cambios en el escenario internacional, considero que es un paso estratégico muy importante que redefine la política exterior de Vietnam.

La diplomacia vietnamita está ahora al mismo nivel que la defensa y seguridad nacional, como tarea permanente, orientada al progreso socioeconómico y el desarrollo sostenible del país.

Implica no solo la integración internacional y la apertura al exterior, sino también fortalecer las capacidades internas, vinculando la diplomacia con resultados tangibles como la atracción de tecnología, inversiones, diversificar mercados e impulsar la transformación digital.

Se entiende también que la política exterior de Vietnam se despliega en sus diversos canales y niveles, no sólo en materia de diplomacia económica, sino también cultural, multilateral y en defensa y seguridad, entre otros aspectos.

VNA: En los últimos años, las relaciones entre Vietnam y los países de América Latina, entre ellos Perú, han alcanzado numerosos resultados positivos. En su opinión, ¿qué nuevas oportunidades abrirán la política exterior y la orientación de integración internacional de Vietnam para impulsar la cooperación entre Vietnam y la región latinoamericana en el futuro próximo?

Embajadora Patricia Ráez Portocarrero: Efectivamente, en los últimos años se han producido encuentros, reuniones y visitas al más alto nivel entre Vietnam y los países de América Latina, que vienen rindiendo frutos y el intercambio comercial e inversiones continúa en crecimiento.

Como nuevas oportunidades de política exterior para impulsar la cooperación, en el caso del Perú, podemos identificar la modernización del Puerto del Callao y la consolidación operativa del megapuerto de Chancay, en las afueras de Lima, que ha redefinido las rutas marítimas con el Asia, de 40 a sólo 25 días. Esto coincide con el objetivo de Vietnam de diversificar mercados y estabilizar cadenas de valor de manera eficiente.

Asimismo, el Perú y Vietnam son socios dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), por lo que los aranceles para la gran mayoría de los productos ha sido eliminado, lo que constituye un pilar económico para las empresas de ambas naciones.

Del mismo modo, existe potencial en el marco de APEC - del cual ambos países forman parte - para continuar incrementando la cooperación, el intercambio comercial y la atracción de inversiones.

Adicionalmente, existe complementariedad comercial. Vietnam demanda minerales y productos agrícolas frescos de calidad que el Perú produce y en los que venimos trabajando para su acceso a este mercado y tratando de ampliar hacia otros bienes, mientras que el Perú se beneficia de los productos electrónicos y textiles vietnamitas, entre otros.

Teniendo en cuenta que el Perú es uno de los destinos de mayor inversión directa de Vietnam en América Latina y considerando el éxito de Bitel (Viettel) en el ámbito de las telecomunicaciones en el Perú, sirve de ejemplo para nuevos proyectos de inversión. En ese sentido, en 2025 y 2026, el Perú ha aprobado nuevos marcos regulatorios para la creacion de Zonas Económicas Especiales Privadas para atraer inversiones a largo plazo. Esperamos que atraiga el interés de los inversionistas vietnamitas con miras a que expandan sus operaciones en el Perú.

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Visitantes disfrutan comidas peruanas en la ceremonia de inauguración del Festival “Sabores del Perú” en julio de 2025 en Hanoi (Fuente: VNA)

VNA: Con motivo de la conmemoración de más de ocho décadas de desarrollo de la diplomacia vietnamita, ¿qué mensaje o expectativas desea compartir usted sobre el papel de Vietnam en su continua contribución a la paz, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo en los próximos años?

Embajadora Patricia Ráez Portocarrero: Felicitar a las autoridades y su diplomacia por el papel y la presencia cada vez más influyentes que viene teniendo Vietnam en el escenario internacional. Luego de más de ocho décadas, la diplomacia de Vietnam se proyecta como un pilar para la estabilidad y la cooperación regional e internacional, a través de su activa participación en organismos multilaterales regionales y globales, con una política exterior que promueve el desarrollo sostenible, la resolución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, que son valores compartidos con el Perú.

VNA:¿Cómo ha evolucionado la imagen y la posición de Vietnam a los ojos de América Latina en los últimos años?

Embajadora Patricia Ráez Portocarrero: Considero que la imagen y posición de Vietnam ha evolucionado de tener fundamentalmente lazos históricos y políticos a una muy importante cooperación diplomática, económica y comercial. Se han ampliado las visitas de alto nivel, los mecanismos de consulta política y comisiones bilaterales de carácter económico y de cooperación.

Del mismo modo, el comercio entre Vietnam y América Latina ha aumentado considerablemente. De acuerdo a cifras que hemos calculado en base a estadísticas del International Trade Center, el intercambio de bienes entre Vietnam y los países de América Latina y el Caribe se ha cuadruplicado en 10 años (de 11 mil millones de dólares a cerca de 42 mil millones millones en el período comprendido entre 2015-2025), y entre el Perú y Vietnam se ha triplicado.

Aún quedan muchos espacios por crecer, gracias a los acuerdos y mecanismos de los que ambos países somos miembros activos, como APEC y el CPTPP. Asimismo, existen importantes inversiones vietnamitas en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones en la región, como las de Viettel Group en el Perú.

En general, estimo que Vietnam es percibido en América Latina como un actor internacional confiable, respetuoso del derecho internacional y defensor del multilateralismo. Esperamos que Vietnam continúe la apertura de embajadas en la región para continuar fortaleciendo las fluidas y positivas relaciones existentes.

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Los principales productos de exportación de Vietnam a Perú incluyen: teléfonos y componentes electrónicos, computadoras y productos electrónicos...(En la foto: Producción de componentes electrónicos en la empresa YPE Vina Electronics) Fuente: VNA

VNA:¿Cómo valora usted el papel de Vietnam en la promoción de la cooperación Sur-Sur y con América Latina?

Embajadora Patricia Ráez Portocarrero: Desde la perspectiva del Perú, valoramos muy positivamente el papel que viene desempeñando Vietnam en la promoción de la Cooperación Sur-Sur y en el intercambio de experiencias entre países en desarrollo. Para el Perú, la cooperación técnica internacional constituye un componente importante de nuestra política exterior y contribuye tanto al desarrollo nacional como al de otros países. En ese marco, la Cooperación Sur-Sur está reconocida como una de las modalidades de cooperación contempladas en nuestra Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030.

Asimismo, el Perú cuenta con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, especializado en la gestión de la cooperación técnica internacional. Entre sus prioridades se encuentra precisamente el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y la promoción de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional. Por su parte, Vietnam creó el año pasado el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur en Agricultura del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam.

Consideramos particularmente significativo que tanto el Perú como Vietnam hayan recorrido una trayectoria similar: pasar progresivamente de ser principalmente países receptores de cooperación a convertirse también en oferentes de conocimientos, capacidades y experiencias para otros países en desarrollo. El Perú ha venido fortaleciendo su cooperación con países de América Latina y el Caribe, mientras que Vietnam ha desarrollado una importante experiencia de cooperación con países de África.

Desde el Perú, valoramos especialmente el papel de Vietnam dentro de la ASEAN y sus esfuerzos por compartir sus experiencias de desarrollo con otros países de la región. Creemos que puede desempeñar un papel de puente entre Asia y América Latina, facilitando un intercambio de experiencias entre países que, aunque pertenecemos a regiones diferentes, enfrentan desafíos similares en materia de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, agricultura, adaptación al cambio climático, transformación digital o desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Por ello, el Perú ha identificado a Vietnam como un potencial socio para desarrollar proyectos de cooperación técnica en ámbitos en los que ambos países tenemos experiencias y fortalezas complementarias y estamos trabajando estrechamente con las autoridades competentes para llevarlos a cabo.

VNA: !Muchas gracias por conceder esta entrevista para la VNA!./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #América Latina #Perú #Patricia Ráez Portocarrero
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