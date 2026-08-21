Vietnam y Guinea buscan impulsar la cooperación en materia de inversión

Hanoi (VNA) - El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, y su homólogo de Planificación, Cooperación Internacional y Desarrollo de Guinea, Ismaël NaBé, firmaron el 20 de agosto en Hanoi un Memorando de Entendimiento (MdE) para reforzar la cooperación entre ambas carteras.



La firma tuvo lugar durante la visita de trabajo a Vietnam de una delegación de alto nivel de Guinea y supone un nuevo paso en el fortalecimiento de la amistad tradicional entre ambos países, así como en el impulso de la cooperación bilateral. Vietnam y Guinea establecieron relaciones diplomáticas el 9 de octubre de 1958, lo que convirtió a Guinea en el primer país africano en establecer vínculos diplomáticos con Vietnam.



El comercio bilateral alcanzó los 233,16 millones de dólares en 2025. Ambas partes coincidieron en que existe un amplio margen para ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión, mientras que el MdE establece un marco para intensificar los intercambios, compartir experiencias y desarrollar una colaboración más práctica.



El MdE, compuesto por siete artículos, busca formalizar la cooperación, fortalecer las capacidades institucionales y facilitar el intercambio de experiencias en materia de planificación, desarrollo y otras áreas acordadas por escrito por ambas partes, de acuerdo con sus respectivas funciones y responsabilidades. El documento no constituye un tratado internacional, no genera derechos ni obligaciones en virtud del derecho internacional y tendrá una vigencia de tres años a partir de su firma.



Durante la ceremonia, Ngo Van Tuan señaló que la visita de Ismaël NaBé y la firma del MdE representan un nuevo hito en la cooperación entre los dos ministerios. Aunque el comercio bilateral todavía es modesto en comparación con el potencial de ambos países, destacó que sus economías presentan numerosas complementariedades, especialmente en los ámbitos de la inversión y el comercio.



Vietnam está dispuesto a convertirse en una puerta de entrada para que Guinea acceda al mercado de la ASEAN, con cerca de 700 millones de habitantes, y espera que Guinea desempeñe un papel similar para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas al mercado africano, afirmó.



Sobre la base de las áreas en las que Vietnam cuenta con experiencia y fortalezas, el ministro indicó que la parte vietnamita propondrá al Primer Ministro el envío de una delegación empresarial a Guinea para explorar oportunidades de inversión.



Entre los sectores prioritarios figuran inicialmente la extracción y el procesamiento de minerales, incluidos la bauxita y el mineral de hierro, además de las telecomunicaciones, la infraestructura y la agricultura.



En este último ámbito, Vietnam está dispuesto a compartir sus experiencias y enviar expertos para apoyar a Guinea en sectores con gran potencial, como la producción de arroz, café, pimienta y anacardos, así como el procesamiento de productos agrícolas. Ngo Van Tuan expresó asimismo su esperanza de que Guinea facilite las condiciones para que las empresas vietnamitas inviertan y desarrollen actividades comerciales en el país.



Por su parte, Ismaël NaBé destacó que Vietnam y Guinea son amigos tradicionales y afirmó que la visita tiene como objetivo reactivar la cooperación bilateral y llevarla a un nuevo nivel. También elogió los logros de Vietnam en materia de desarrollo y los resultados de los recientes intercambios entre organismos de ambos países.



El ministro guineano subrayó el gran potencial de cooperación en sectores como la minería, el refinado de petróleo y la petroquímica, la agricultura, la industria, la infraestructura, las telecomunicaciones, las finanzas y la banca, los seguros y la salud.



La parte guineana valoró especialmente el modelo de cooperación agrícola tripartita entre Sudáfrica, Vietnam y Guinea. Gracias a este programa, la introducción de variedades de arroz y técnicas de cultivo vietnamitas ha permitido elevar el rendimiento en algunas zonas de menos de una tonelada a más de seis toneladas por hectárea. Guinea también manifestó su interés en ampliar la cooperación en tecnología, producción de fertilizantes e investigación agrícola.



NaBé presentó asimismo la Visión “Simandou 2040”, una estrategia destinada a diversificar la economía guineana en torno a cinco pilares: agricultura, industria de transformación y comercio; educación y cultura; infraestructura, transporte y tecnología; finanzas, banca y seguros; y atención sanitaria.



Guinea acoge con satisfacción a los inversores vietnamitas y espera que los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento se traduzcan pronto en programas y proyectos concretos, añadió.



Ambos ministros acordaron coordinar esfuerzos para identificar áreas prioritarias y desarrollar actividades prácticas en función de las competencias, los recursos y las leyes de cada país. Asimismo, expresaron su esperanza de que la aplicación efectiva del MdE contribuya a profundizar las relaciones entre Vietnam y Guinea, reforzar la cooperación entre ambos ministerios y ampliar la colaboración en áreas de interés común, contribuyendo así al fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur para un desarrollo inclusivo y sostenible./.

VNA