Turismo

Vietnam atrae la atención en Feria de Turismo ASTINDO 2026 en Indonesia

Vietnam Airlines y diversas agencias de viajes promocionaron las rutas turísticas hacia Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Phu Quoc durante la Feria de Turismo ASTINDO 2026 en Yakarta, consolidando al país entre los cinco destinos favoritos de los viajeros indonesios.

Vietnam atrae la atención en Feria de Turismo ASTINDO 2026 en Indonesia (Foto: VNA)
Vietnam atrae la atención en Feria de Turismo ASTINDO 2026 en Indonesia (Foto: VNA)

Yakarta (VNA) - La Feria de Turismo ASTINDO 2026, celebrada en Yakarta del 20 al 23 de agosto, reunió a aerolíneas, agencias de viajes y empresas turísticas nacionales e internacionales, y situó a Vietnam entre los destinos que más interés despertaron entre los viajeros indonesios.

Organizado por la Asociación de Agentes de Viajes de Indonesia (ASTINDO), el evento tuvo como objetivo atraer a más de 40.000 visitantes y dar a conocer productos turísticos, circuitos y programas promocionales destinados a impulsar el turismo nacional e internacional.

En su discurso de apertura, la presidenta de ASTINDO, Pauline Suharno, señaló que la industria turística indonesia está adaptándose a los rápidos cambios en el poder adquisitivo, los costos operativos y el comportamiento de los viajeros. Ante la creciente importancia de las plataformas digitales y la inteligencia artificial (IA) en la búsqueda, selección y reserva de servicios, las empresas del sector deben innovar para responder mejor a las necesidades de sus clientes.

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias de Vietnam (VNA) en Yakarta, Pauline Suharno calificó a Vietnam de destino atractivo para el mercado indonesio y señaló que actualmente se encuentra entre los cinco destinos más populares entre los viajeros de ese país. Entre las ventajas de Vietnam destacó la creciente conectividad aérea, con numerosos vuelos directos a Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, así como unos costos de viaje relativamente competitivos.

En la feria, Vietnam Airlines presentó sus productos, servicios y destinos a los consumidores indonesios. El representante de Vietnam Airlines en Indonesia, Tran Tuan Nghia, afirmó que la aerolínea espera ampliar su red de clientes y socios, además de reforzar la promoción de su marca en este mercado.

El creciente atractivo de Vietnam también quedó reflejado en los circuitos ofrecidos por las empresas indonesias participantes en la feria. Muchas de ellas ya han diseñado itinerarios que incluyen rutas como Da Nang-Ciudad Ho Chi Minh, Ciudad Ho Chi Minh-Phu Quoc y Hanoi-Sa Pa-Ha Long.

Mitchel Hutomo, director de Marketing y Ventas de Cruise MABI, afirmó que Da Nang y Phu Quoc están despertando un gran interés entre los turistas indonesios. La empresa también busca oportunidades de cooperación con socios vietnamitas para desarrollar productos de turismo de cruceros de alta gama.

La creciente presencia de Vietnam en la oferta de las empresas indonesias refleja el gran potencial de este mercado para el turismo vietnamita, en un contexto marcado por la ampliación de las conexiones aéreas entre ambos países y el continuo aumento de la demanda de los viajeros indonesios por conocer destinos internacionales./.

VNA
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