Nuevas experiencias turísticas para atraer viajeros durante feriado nacional

​Hanoi (VNA) - El feriado por el Día Nacional de Vietnam, el 2 de septiembre, coincide este año con el final del verano, por lo que representa una última oportunidad para disfrutar de destinos de playa o zonas de clima fresco antes de la llegada del otoño. Para aprovechar los cinco días de descanso, numerosas empresas turísticas han lanzado con antelación programas de estímulo, centrados especialmente en el mercado nacional.

​Según Vu Nguyen Minh Tri, director comercial de ADAVIGO Travel & Events, la empresa prioriza este año la calidad de las experiencias y la personalización, en lugar de aumentar el número de tours. Los viajeros buscan cada vez más conexiones profundas con los destinos, la cultura local y sus acompañantes.

​ADAVIGO desarrolla productos dirigidos a viajeros que buscan experiencias personalizadas, familias con niños y clientes interesados en paquetes vacacionales flexibles. Además de los destinos principales, cobran protagonismo zonas montañosas como Dien Bien-Son La y Ha Giang, así como Ta Xua, famoso por sus paisajes de “mar de nubes¨.

​En general, los turistas prefieren viajes de entre dos y cuatro días, con precios razonables y servicios flexibles. También aumenta el interés por combinar visitas a monumentos, museos, espacios creativos, recorridos fluviales, gastronomía y espectáculos pirotécnicos.

​En el barrio de Vung Tau, de Ciudad Ho Chi Minh, se celebrarán diversas actividades durante el feriado, entre ellas una exposición sobre la Revolución de Agosto y el Día Nacional, la Semana de la Industria Alimentaria 2026 y el VnExpress Marathon Vung Tau 2026.

​Asimismo, Saigontourist Group organizará los días 29 y 30 de agosto una carrea de ciclismo, con actividades desde el centro de Ciudad Ho Chi Minh hasta Can Gio y un recorrido de 600 kilómetros. El programa incluirá un desafío de resistencia, una marcha ciclista comunitaria y una carrera amateur.

​Tras la reciente fusión de provincias y ciudades, expertos consideran que el turismo nacional dispone de mayores posibilidades para diversificar sus productos mediante la integración de recursos.

​Tran Ngoc Triet, de la Sección de Guías Turísticos de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la nueva provincia de Phu Tho reúne zonas montañosas, ríos y llanuras, creando condiciones para desarrollar itinerarios dentro de una misma unidad administrativa, reducir costos y optimizar los desplazamientos.

​Sin embargo, persisten desafíos debido a los hábitos de consumo asociados a los antiguos nombres administrativos, como “Sa Pa-Lao Cai”, “Haa Binh” y “Vinh Phuc”. Además, las diferencias en infraestructura entre las distintas zonas dificultan la creación de productos homogéneos.

​Por su parte, Tran Thi Bao Thu, directora de Marketing y Comunicación de Vietluxtour, destacó que Ciudad Ho Chi Minh está pasando de ser un punto de tránsito a convertirse en un destino integral, atractivo tanto para visitantes como para sus propios residentes. La demanda de turistas internacionales, viajeros de negocios y clientes MICE ha contribuido a mantener la ocupación hotelera por encima del 70%, mientras que la tarifa media aumentó un 20% interanual, hasta 2,4 millones de dong (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) por habitación y noche.

​Según Agoda, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh ocupan los puestos quinto y séptimo, respectivamente, entre los destinos más buscados por los viajeros vietnamitas para el feriado. Esto confirma el atractivo de las grandes ciudades, que ofrecen múltiples opciones de gastronomía, compras, entretenimiento y cultura.

​Con cinco días consecutivos de descanso, los turistas vietnamitas cuentan así con mayor flexibilidad para elegir destinos y organizar sus viajes según sus horarios, presupuesto y preferencias./.

​