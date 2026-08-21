Destinos conectados para atraer y retener turistas en Vietnam

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - La conexión entre destinos turísticos vietnamitas de Thai Nguyen, Bac Ninh, Phu Tho, Tuyen Quang, Cao Bang y Lang Son ofrece condiciones para crear itinerarios interregionales más atractivos y prolongar la estancia de los visitantes. Sin embargo, para convertir este potencial en productos competitivos, las seis localidades septentrionales deben superar obstáculos relacionados con las infraestructuras, los productos y servicios turísticos, las empresas y los mecanismos de coordinación.



La principal ventaja de esta conexión reside en la diversidad y complementariedad de sus recursos. Thai Nguyen destaca por su cultura del té, los sitios históricos revolucionarios, los lagos, los bosques y el turismo comunitario; Phu Tho, por los valores culturales vinculados a la época de los Reyes Hung (conocidos como los legendarios fundadores de la nación) y el canto Xoan; Bac Ninh, por el canto de dúo de amor Quan Ho, el espacio cultural de Kinh Bac y sus aldeas artesanales; Tuyen Quang, por su historia revolucionaria, las culturas de sus grupos étnicos y el ecoturismo; Cao Bang, por sus montañas, cascadas, cuevas, sitios históricos y cultura local; y Lang Son, por sus paisajes montañosos, culturas étnicas y turismo fronterizo.



Según Pham Van Thuy, subdirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, la cooperación debe pasar de la promoción conjunta a la creación de productos, mercados y cadenas de valor compartidos. Se trata de cambiar del concepto de “conexión entre localidades” al de “conexión entre destinos”, para crear itinerarios capaces de mantener a los visitantes durante más tiempo en la región.



En este modelo, cada localidad puede desempeñar un papel diferente. To Vu Ninh, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Cao Bang, señaló que, por su ubicación y ventajas, la provincia puede convertirse en destino final para los turistas procedentes de las localidades del sur y, al mismo tiempo, en punto de partida para los visitantes internacionales, especialmente los procedentes de China. Desde Cao Bang, los turistas pueden continuar hacia otras provincias de la región, formando rutas en ambos sentidos.



La conexión, por tanto, no solo enlaza destinos, sino también flujos turísticos. Thai Nguyen, Phu Tho y Bac Ninh tienen ventajas para acceder a grandes mercados de visitantes, mientras Tuyen Quang, Lang Son y Cao Bang pueden ampliar los itinerarios con productos de naturaleza, historia, cultura y turismo comunitario.



Ha Thi Bich Hong, directora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Thai Nguyen, señaló que, tras la reorganización administrativa, la provincia cuenta con un espacio de desarrollo más amplio y reúne ventajas en industria, zonas urbanas, agricultura, silvicultura, recursos naturales, cultura y turismo. Esto favorece la conexión entre el sur, con un sector industrial desarrollado, y el norte, rico en bosques, lagos, patrimonio, culturas étnicas y turismo comunitario.



La mejora de las infraestructuras de transporte también constituye una condición importante. La creciente finalización de autopistas, carreteras nacionales y vías interprovinciales permite reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar el acceso a los destinos y crear condiciones para que las empresas diseñen programas turísticos de varios días. No obstante, un transporte conveniente es solo una condición necesaria: los destinos deben ofrecer productos atractivos, servicios de calidad e información accesible.



Para desarrollar una cadena de valor turística, las seis localidades deben orientar la cooperación hacia temas comunes como los itinerarios patrimoniales y culturales, el turismo de retorno a las raíces, la naturaleza y el ecoturismo, el turismo comunitario y las experiencias gastronómicas y de productos locales. Cada provincia puede asumir un eslabón, pero el producto final debe diseñarse como un itinerario integrado.



El poblado de Thai Hai, en la comuna de Tan Cuong, Thai Nguyen, reconocido como la primera Aldea turística mejor del mundo de Vietnam, constituye un ejemplo de turismo comunitario. Le Thi Nga, subdirectora de la aldea de Thai Hai, señaló que los visitantes muestran un interés creciente por las experiencias culturales y la vida comunitaria. Una mejor conexión permitiría a cada destino promover su identidad y, al mismo tiempo, integrarse en un itinerario más amplio, evitando la repetición de productos.



Las empresas desempeñan un papel directo en la comercialización de estos productos, pero aún es necesario reforzar la coordinación entre las compañías de las distintas provincias, desde el intercambio de visitantes y la creación de circuitos hasta la promoción conjunta y la unificación de la calidad de los servicios.



Do Trong Hiep, presidente de la Asociación de Turismo de Thai Nguyen, consideró necesario desarrollar productos interregionales de manera sistemática, con la coordinación de las localidades. Cuando los itinerarios tienen calidad, el transporte es favorable y la información está conectada, las empresas pueden comercializarlos con mayor facilidad y contribuir a aumentar la estancia y el gasto de los visitantes.



Otro desafío es la diferencia en la calidad de los servicios entre los destinos. Una ruta puede resultar atractiva en su primer punto, pero si el alojamiento, la gastronomía, los servicios de guía, el transporte o la higiene ambiental en las siguientes etapas no cumplen los requisitos, la experiencia del visitante se verá afectada.



Pham Van Thuy, subdirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, propuso que las seis localidades elaboren planes de acción anuales en los que se definan claramente las tareas, las entidades responsables y participantes, los recursos y los plazos de ejecución, además de establecer mecanismos de evaluación periódica. También destacó la importancia de la transformación digital y la aplicación de la tecnología para mejorar la competitividad de los destinos, sentando las bases de un ecosistema turístico inteligente y una mejor experiencia para los visitantes.



La conexión entre transporte, destinos, empresas y comunidades tiene como objetivo no solo atraer más turistas a cada localidad, sino crear viajes más largos, profundos y enriquecedores, sentando las bases para un desarrollo sostenible del turismo interregional, vinculado a la conservación del patrimonio, la preservación de las identidades culturales y la generación de medios de vida duraderos para las comunidades./.

VNA