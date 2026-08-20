Preservan las artes tradicionales de grupo étnico en provincia de Lai Chau

Lai Chau, Vietnam (VNA) - La Asociación de Literatura y Artes de la provincia vietnamita de Lai Chau organizó una actividad para mantener las actividades del Club de Preservación de las Artes Interpretativas y los Instrumentos Folclóricos de la Etnia lao.

El programa se llevó a cabo los días 6 y 7 de agosto en la Casa de la Cultura de la aldea Na Khuong, comuna de Ban Bo de esta localidad norteña.

Durante la actividad, los artesanos y miembros del club se dedicaron a transmitir y practicar canciones folclóricas y danzas tradicionales de la etnia lao, además de enseñar a tocar instrumentos tradicionales como el khene bae, los tambores y otros.

Mediante la enseñanza directa, los participantes mejoraron sus habilidades interpretativas y conocieron mejor los valores culturales y el significado de cada canción, danza e instrumento en la vida comunitaria de la etnia lao.

Fundado en 2023, el club mantiene regularmente sus sesiones de actividades y prácticas de acuerdo con su reglamento. También participa en actuaciones durante festivales, jornadas culturales y acontecimientos políticos y culturales locales, convirtiéndose en una fuerza importante para preservar y promover los valores culturales tradicionales de la etnia lao.

Estas actividades no solo contribuyen a conservar el patrimonio cultural inmaterial, sino que también fortalecen el orgullo y el sentido de responsabilidad de la comunidad en la preservación y promoción de su identidad cultural.

Phung Thi Hai Yen, vicepresidenta de la Asociación provincial de Literatura y Artes, destacó que mantener las actividades de los clubes dedicados a la preservación de la cultura y las artes folclóricas es una tarea importante para conservar y promover los valores culturales tradicionales de las distintas etnias de la provincia.

Subrayó que los artesanos siguen desempeñando un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, mientras que los participantes contribuyen a difundir estos valores entre las generaciones jóvenes, enriqueciendo la vida cultural de las comunidades.

Representantes de la División de Cultura y Asuntos Sociales de Ban Bo afirmaron que seguirán coordinándose estrechamente con la Asociación Provincial de Literatura y Artes para mantener las actividades del club y crear condiciones favorables para que los artesanos y miembros puedan reunirse y practicar regularmente.

La iniciativa contribuirá a preservar la identidad cultural de la etnia lao y a vincular su conservación con el desarrollo de la cultura y el turismo locales./.