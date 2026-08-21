Política

Vietnam y Brasil refuerzan cooperación en transformación digital, semiconductores e innovación

El embajador Bui Van Nghi realizó una visita de trabajo a Porto Alegre para fortalecer la Asociación Estratégica con Brasil mediante proyectos en inteligencia artificial, diseño de circuitos integrados, ciudades inteligentes y cooperación universitaria.

El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, y el vicerector de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Pedro de Almeida Costa. (Foto: Embajada de Vietnam en Brasil)
El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, y el vicerector de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Pedro de Almeida Costa. (Foto: Embajada de Vietnam en Brasil)

Buenos Aires (VNA) - Vietnam y Brasil buscan ampliar su cooperación en ciencia, tecnología e innovación, con especial atención a los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la agricultura de precisión y la formación de recursos humanos, en el marco de la Asociación Estratégica entre ambos países.

El impulso a estos sectores fue uno de los principales resultados de la visita de trabajo que el embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, realizó del 17 al 19 de agosto a Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, uno de los principales polos tecnológicos, industriales, agrícolas y universitarios del gigante sudamericano.

Durante la visita, el diplomático mantuvo reuniones con autoridades estatales y municipales, universidades, centros de investigación y empresas, con el propósito de identificar proyectos concretos y establecer nuevas vías de conexión entre los ecosistemas de innovación de ambos países.

En el ámbito tecnológico, la delegación vietnamita visitó CEITEC, centro brasileño especializado en microelectrónica y semiconductores, donde conoció las capacidades del país en investigación y diseño de circuitos integrados. Ambas partes exploraron posibilidades de cooperación en la formación de ingenieros, intercambio de especialistas y vinculación con universidades y empresas tecnológicas de Vietnam.

El embajador también se reunió con la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos, con quien analizó las políticas estatales de fomento de la innovación y el desarrollo de empresas emergentes.

Asimismo, visitó el Instituto Caldeira, reconocido por su trabajo de conexión entre empresas, inversores, instituciones académicas y emprendimientos tecnológicos. La cooperación a nivel local constituyó otro de los ejes de la visita. En un encuentro con la vicealcaldesa de Porto Alegre, Betina Worm, Bui Van Nghi planteó la posibilidad de establecer relaciones de amistad entre la ciudad brasileña y una localidad vietnamita, con potenciales proyectos en ciudades inteligentes, digitalización de los servicios públicos, educación, cultura, turismo y desarrollo sostenible.

La Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), una de las principales instituciones de educación superior del estado, también se incorporó a las conversaciones. Vietnam propuso desarrollar programas conjuntos de investigación, intercambio de profesores y estudiantes y capacitación científica y tecnológica, así como estudiar una cooperación de largo plazo con universidades vietnamitas.

El acercamiento tuvo como punto central el Foro Vietnam-América Latina sobre Innovación y Transformación Digital, organizado por la Embajada de Vietnam y la UFRGS, que reunió a autoridades, investigadores y representantes del sector tecnológico.

En el encuentro, el embajador Bui Van Nghi destacó que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen motores fundamentales del desarrollo de Vietnam, mientras que la rectora de la UFRGS, Márcia Barbosa, valoró el foro como una oportunidad para acercar las necesidades del país indochino a las capacidades de investigación y empresariales de Brasil.

Las sesiones del foro abordaron el papel de Vietnam en el Sur Global, el impacto de la IA en la educación y la formación profesional, así como la aplicación de datos masivos en la agricultura de precisión./.

VNA
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