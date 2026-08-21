La inteligencia artificial se incorporará al currículo escolar en Vietnam

Hanoi (VNA) – Los estudiantes recibirán 12 períodos lectivos de educación sobre inteligencia artificial (IA) cada año académico, de acuerdo con un marco recientemente emitido por el Ministerio de Educación y Formación.



El marco tiene como objetivo desarrollar las competencias de los estudiantes en materia de IA y preparar gradualmente recursos humanos capaces de adaptarse a los rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la transformación digital.



Los contenidos educativos sobre IA se estructuran en torno a cuatro áreas correspondientes a competencias clave: pensamiento centrado en el ser humano, ética de la IA, técnicas y aplicaciones y diseño de sistemas de IA.



El pensamiento centrado en las personas y la ética en este ámbito actuarán como principios rectores para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología, de conformidad con los requisitos éticos y legales.

El marco abarca dos etapas educativas: la educación básica, que comprende la primaria y la secundaria inferior, y la educación con orientación profesional en el nivel secundario superior.



En la educación primaria, los alumnos conocerán aplicaciones sencillas de IA y adquirirán una comprensión inicial de su papel en la vida cotidiana, además de aprender sobre la protección de datos personales y los derechos de autor.



En la secundaria inferior, aprenderán a utilizar herramientas de IA para crear productos digitales y resolver problemas relacionados con el aprendizaje, al tiempo que estudiarán principios básicos de la IA y las responsabilidades de los ciudadanos en una sociedad digital.



En la secundaria superior, se animará a los estudiantes a explorar, diseñar y mejorar herramientas sencillas de IA mediante proyectos, desarrollando capacidades de resolución de problemas y creatividad, así como conociendo posibles orientaciones profesionales.



El marco busca desarrollar las competencias en IA sobre la base de las habilidades informáticas y los conocimientos de ciencias de la computación establecidos en el actual currículo de Informática.



También contribuirá al desarrollo de las cualidades y competencias generales previstas en el Programa de Educación General de 2018, ayudando a los estudiantes a convertirse en ciudadanos digitales activos, capaces de utilizar y contribuir a productos y soluciones basados en IA de manera eficaz, creativa y responsable.



El programa de educación sobre IA comprende contenidos básicos y ampliados. Los contenidos básicos, destinados a garantizar los resultados esenciales de aprendizaje para todos los estudiantes, se impartirán mediante temas de educación en IA, con 12 períodos lectivos por curso cada año académico.



Estos contenidos se incorporarán a los planes educativos de las escuelas y a los horarios de enseñanza de dos sesiones diarias, de acuerdo con las características de los alumnos y las condiciones de cada centro, sin generar una presión o carga de trabajo excesiva. Los contenidos de IA también podrán integrarse en otras asignaturas y actividades educativas para reforzar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos, sin modificar ni aumentar los resultados de aprendizaje exigidos en dichas materias.



Los contenidos ampliados podrán impartirse más allá de las 12 sesiones del programa básico, en función de las necesidades y capacidades de los estudiantes y de las condiciones de cada escuela. Podrán incluir clubes, proyectos, actividades experienciales, programas extracurriculares e investigaciones.



La enseñanza de la IA hará hincapié en la experiencia, la práctica, la resolución de problemas y el aprendizaje mediante proyectos adaptados a cada edad. Las cuestiones éticas, los posibles riesgos y la responsabilidad en el uso de la IA podrán abordarse mediante debates, discusiones, juegos de roles y estudios de casos.



El proceso de aprendizaje avanzará desde la observación y la experiencia práctica en la primaria, hacia la exploración, explicación y verificación en la secundaria inferior, y finalmente hacia el análisis, la evaluación crítica y el desarrollo de soluciones en la secundaria superior./.





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