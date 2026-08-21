Vietnam propone reducir un 30% el impuesto sobre la renta para pequeños contribuyentes

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Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam escucharon hoy, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, el informe del Gobierno y el de evaluación acerca del proyecto de resolución relativo a la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como sobre los mecanismos y políticas aplicables a los proyectos de construcción de zonas urbanas ganadas al mar, que se integrarán en el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano.

Al presentar el informe del Gobierno, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que el Gabinete propone reducir en un 30% el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a los ejercicios fiscales de 2026 y 2027 para los ingresos procedentes de actividades empresariales de personas físicas residentes cuyos ingresos anuales no superen los 10 mil millones de dongs (385 mil dólares).

Asimismo, se propone reducir en un 30% el impuesto sobre la renta empresarial correspondiente a los ejercicios fiscales de 2026 y 2027 para las empresas y organizaciones constituidas conforme a la legislación vietnamita cuyos ingresos anuales no superen los 10 mil millones de dongs. En el caso de empresas que ya disfrutan de incentivos fiscales, la reducción se calculará sobre el importe del impuesto adeudado una vez aplicados dichos incentivos.

Según Van Tuan, esta política tiene como objetivo aliviar las dificultades, estabilizar la producción y las actividades empresariales, contribuir al control de la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y alcanzar los objetivos de crecimiento. Se estima que la reducción de los ingresos presupuestarios será de unos 3,2 billones de dongs (123 millones de dólares) en 2026 y 3,51 billones de dongs (135 millones dólares) en 2027. A largo plazo, el desarrollo de las empresas y de las personas físicas permitirá que estas contribuyan nuevamente al presupuesto mediante los impuestos sobre el consumo y los ingresos.

La subjefa de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento, Pham Thi Phu Ha, representante del órgano encargado de la evaluación, informó que la Comisión coincide básicamente con la necesidad de promulgar la Resolución para prestar apoyo oportuno y contribuir a aliviar las dificultades de las actividades empresariales de pequeña escala.

La mayoría de los miembros de la Comisión respaldó la propuesta de reducir en un 30% ambos impuestos durante 2026 y 2027 para los contribuyentes cuyos ingresos no superen los 10 mil millones de dongs.

No obstante, el órgano de evaluación pidió al Gobierno adoptar medidas para prevenir la división, separación o transferencia de ingresos; aclarar la base para aplicar de manera uniforme el umbral de 10 mil millones de dongs, así como los métodos para determinar los ingresos y aplicar la política a empresas cuyo ejercicio fiscal no coincida con el año natural, empresas recién constituidas y aquellas que objeto de división, separación, consolidación o fusión, o que hayan operado durante menos de 12 meses.

Según el informe sobre los mecanismos y políticas aplicables a los proyectos de construcción de zonas urbanas ganadas al mar, estos mecanismos tienen como objetivo institucionalizar las políticas de desarrollo de la economía marítima y renovar la gestión del espacio marítimo nacional; establecer un marco jurídico coherente para la formación, construcción, operación y explotación de estas zonas urbanas; movilizar recursos extrapresupuestarios, crear nuevos polos de crecimiento, proteger el medioambiente y adaptarse al cambio climático.

Al presentar el informe de evaluación, el jefe de la Comisión de Derecho y Justicia, Phan Chi Hieu, señaló que su entidad y los organismos participantes respaldan la necesidad de establecer mecanismos y políticas especiales para ampliar el espacio de desarrollo, aprovechar el potencial de la economía marítima y movilizar recursos extrapresupuestarios./.

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