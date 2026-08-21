Política

Vietnamitas en Malasia expresan su orgullo y amor por la patria

La Embajada de Vietnam en Kuala Lumpur conmemoró el 81.º aniversario de la independencia nacional en un acto presidido por el embajador Dinh Ngoc Linh, donde diplomáticos, ciudadanos vietnamitas y representantes malasios destacaron el crecimiento socioeconómico del país y la solidez de la Asociación Estratégica Integral bilateral.

El embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, en la ceremonia. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, en la ceremonia. (Foto: VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - La Embajada de Vietnam en Malasia celebró la víspera, en Kuala Lumpur, una ceremonia conmemorativa por el 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945).

Al acto asistieron el viceministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Lukanisman Awang Sauni; el presidente del Senado, Awang Bemee bin Awang Ali Basah; el titular de la Cámara de Representantes, Johari bin Abdul; representantes del Gobierno malasio, amigos internacionales y numerosos vietnamitas que viven y trabajan en el país.

Durante la ceremonia, el embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, recordó el significado histórico del 2 de septiembre de 1945, fecha en la que el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en la plaza Ba Dinh, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam - actual República Socialista de Vietnam- y abriendo un nuevo capítulo en la historia nacional.

Tras 81 años marcados por numerosos desafíos, Vietnam se ha convertido en un país pacífico, dinámico y seguro de sí mismo, profundamente integrado tanto en la región como en la comunidad internacional, afirmó.

El embajador señaló que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, impulsado por la firme aspiración de construir, hacia mediados de este siglo, una nación próspera, en la que la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos desempeñen un papel clave.

Asimismo, destacó que el país seguirá aplicando una política exterior basada en la independencia y la autosuficiencia, así como en la diversificación y multilateralización de sus relaciones, con el objetivo de ser un amigo, un socio fiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Dinh Ngoc Linh subrayó que Malasia constituye un socio de especial importancia para Vietnam. Ambos países conceden gran valor a su Asociación Estratégica Integral, que continúa consolidando la confianza política y el entendimiento mutuo.

Durante el último año, la cooperación bilateral ha mantenido un fuerte crecimiento en numerosos ámbitos, entre ellos el comercio, la inversión, la defensa y la seguridad, la agricultura, la educación, la cultura, el turismo y los intercambios parlamentarios.

El diplomático también valoró el papel de liderazgo desempeñado por Malasia durante su presidencia de la ASEAN en 2025 y reafirmó el compromiso de Vietnam de trabajar estrechamente con el país vecino para construir una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente y centrada en las personas. Expresó su confianza en que ambos países aprovecharán juntos las oportunidades y afrontarán unidos los desafíos del futuro.

En el ambiente solemne y, al mismo tiempo, cercano de la ceremonia, los vietnamitas residentes en Malasia expresaron su profunda emoción y orgullo ante los notables avances de su patria.

Vu Thi Thu Hong, residente en Penang, compartió que cada vez que contempla la bandera nacional, con su fondo rojo y su estrella amarilla, siente un profundo amor por su tierra natal. Manifestó su deseo de que la aspiración de Vietnam de prosperar en la nueva era se haga realidad lo antes posible.

En la misma línea, Luu Thu Trang, una vietnamita residente en Kuala Lumpur, destacó con orgullo que Vietnam ocupa hoy una posición más sólida y ha logrado avances significativos en numerosos ámbitos. Afirmó que desea contribuir, desde su posición, al desarrollo del país y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre Vietnam y Malasia.

Ha Lisa, quien también expresó orgullo por sus raíces, dijo sentirse profundamente conmovida al ser testigo del creciente desarrollo de Vietnam. Como empresaria, espera contribuir al fortalecimiento de los vínculos comerciales y empresariales entre Vietnam y Malasia, así como con otros países del mundo.

La celebración también despertó sentimientos de afecto y admiración entre los amigos internacionales de Vietnam.

Julia Roknifard, profesora titular de la Universidad Taylor's, destacó el creciente prestigio de Vietnam tanto en la región como a escala internacional. Señaló que, dentro de la ASEAN, el país se encuentra entre los más destacados en ámbitos como la diplomacia, la política, la geopolítica y el desarrollo.

Asimismo, elogió la resiliencia del pueblo vietnamita y consideró que el rápido desarrollo del país constituye un ejemplo sobresaliente que puede servir de inspiración para otros miembros de la ASEAN.

James Tan, secretario general de la Cámara de Comercio Malasia-Vietnam, afirmó que las recientes reformas y el fortalecimiento de las políticas económicas ofrecen perspectivas muy favorables para la economía y el entorno empresarial de Vietnam en los próximos años.

Al referirse a las relaciones comerciales entre ambos países, Tan identificó importantes oportunidades de cooperación en el sector agrícola. En particular, señaló que Malasia registra una creciente demanda de arroz y está interesada en aprovechar la experiencia de Vietnam para mejorar el rendimiento de este cultivo.

También animó a las grandes empresas vietnamitas a llevar cuanto antes sus productos competitivos al mercado malasio./.

VNA
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