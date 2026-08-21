Política

Vuelo especial traslada 7.104 muestras de restos de mártires

Un avión CASA C-295 transportó desde Ciudad Ho Chi Minh hasta Hanói 7.104 muestras biológicas de soldados caídos no identificados, empaquetadas en 100 cajas especiales, para someterlas a pruebas de ADN en la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam.

Vuelo especial traslada 7.104 muestras de restos de mártires (Foto: VNA)
Vuelo especial traslada 7.104 muestras de restos de mártires (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un total de 7.104 muestras biológicas de restos de mártires vietnamitas fueron trasladadas hoy desde Ciudad Ho Chi Minh a Hanoi para realizar pruebas de ADN destinadas a identificar a los caídos cuyos datos aún no han sido determinados.

La ceremonia de ofrenda floral e incienso y el traslado de las muestras fueron organizados en la terminal militar del aeropuerto internacional de Tan Son Nhat por el Comité Directivo de Ciudad Ho Chi Minh para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, en coordinación con la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea de Vietnam.

Las muestras, procedentes de tumbas de mártires sin identificar en los cementerios de la ciudad, fueron selladas y embaladas bajo estrictas medidas de seguridad en 100 cajas especializadas cubiertas con la bandera nacional. Fueron transportadas en un avión militar CASA C-295 hasta el aeropuerto de Gia Lam, en Hanoi y serán entregadas a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam para realizar los análisis de ADN y determinar la identidad de los mártires.

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Las muestras fueron selladas y embaladas bajo estrictas medidas de seguridad en cajas especializadas cubiertas con la bandera nacional. (Foto: VNA)


Según el jefe del Comité Directivo de Ciudad Ho Chi Minh, la localidad ha completado hasta la fecha la toma de muestras biológicas de más de 9.800 tumbas de mártires cuya identidad no ha sido determinada. De ellas, se han obtenido muestras conforme a los estándares establecidos de más de 7.000 restos en 18 cementerios de mártires de toda la ciudad.

La entrega de más de 7.000 muestras para su análisis de ADN constituye una tarea de gran importancia y significado, y refleja la responsabilidad y el afecto del Comité del Partido, las autoridades, las fuerzas armadas y la población de Ciudad Ho Chi Minh hacia los héroes y mártires que sacrificaron su vida en la antigua región de Sai Gon-Gia Dinh-Cho Lon.

Además de la búsqueda y recuperación de restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, el Comité Directivo municipal continúa coordinando esfuerzos con las fuerzas pertinentes y solicitando el apoyo y la información de la población y de las distintas unidades para localizar tumbas y posibles lugares donde podrían encontrarse enterramientos colectivos.

Actualmente, se prevé la existencia de posibles tumbas colectivas en 12 lugares de la ciudad. Las autoridades continuarán llevando a cabo las labores de búsqueda e identificación con seriedad y responsabilidad, con el objetivo de localizar cuanto antes los restos de quienes dedicaron y sacrificaron su juventud por la independencia y la libertad de la Patria y permitir su regreso a sus localidades de origen y junto a sus familias.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos sostenidos de Vietnam para buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires caídos durante las guerras, mediante la aplicación de métodos científicos y, especialmente, de la tecnología de análisis de ADN. Estos trabajos buscan contribuir a esclarecer la identidad de los caídos y responder a las aspiraciones de sus familias de recuperar a sus seres queridos, al tiempo que expresan el reconocimiento hacia quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad nacionales./.

VNA
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