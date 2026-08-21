Dong Thap: Hallan restos de 44 soldados caídos en una comuna fronteriza

Dong Thap (VNA) - Un total de 44 conjuntos de restos de soldados caídos fueron recuperados en la aldea de Ca Cai, en la comuna fronteriza de Tan Thanh, provincia de Dong Thap, tras 14 días de búsqueda, informó hoy el Equipo K91, dependiente de la División Política del Mando Militar provincial.



La operación se llevó a cabo en el marco de la campaña nacional de 500 días, destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de soldados caídos.



A partir de información proporcionada por testigos locales, el Equipo K91 realizó excavaciones en Ca Cai entre el 7 y el 20 de agosto. Décadas después de la guerra, el antiguo lugar de enterramiento había sido nivelado y convertido en terreno de cultivo de árboles frutales, por lo que en algunos puntos fue necesario excavar a más de tres metros de profundidad.



Los 44 conjuntos de restos recuperados aún no han podido ser identificados. Fueron encontrados envueltos y atados en lonas militares, junto con restos de telas de hamaca y prendas de vestir.



El teniente coronel superior Vo Thanh Dan, jefe del Equipo K91, destacó el importante apoyo de los residentes locales durante la búsqueda. Los habitantes proporcionaron información sobre posibles lugares de enterramiento, facilitaron equipos y participaron directamente en las excavaciones.



El Equipo K91 realiza de manera periódica labores de búsqueda y recuperación de restos de soldados caídos tanto en Dong Thap como en las provincias camboyanas de Pursat y Prey Veng. Actualmente, también lleva a cabo excavaciones y toma muestras de restos en el Cementerio de Mártires de Tien Giang, ubicado en el barrio de Trung An, con el objetivo de identificarlos mediante pruebas de ADN.



En el marco de la campaña de 500 días y noches, el equipo ha recuperado hasta ahora 114 conjuntos de restos de soldados caídos, de los cuales 47 fueron hallados en Camboya y 67 en Vietnam./.

VNA