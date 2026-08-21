Política

Dong Thap: Hallan restos de 44 soldados caídos en una comuna fronteriza

El Equipo K91 del Mando Militar provincial recuperó 44 conjuntos de restos de combatientes no identificados en la comuna de Tan Thanh tras dos semanas de excavaciones, enmarcadas en la campaña nacional de búsqueda de soldados caídos.

Hallan restos de soldados caídos en la comuna fronteriza de Tan Thanh, provincia sureña de Dong Thap. (Foto: VNA)
Hallan restos de soldados caídos en la comuna fronteriza de Tan Thanh, provincia sureña de Dong Thap. (Foto: VNA)

Dong Thap (VNA) - Un total de 44 conjuntos de restos de soldados caídos fueron recuperados en la aldea de Ca Cai, en la comuna fronteriza de Tan Thanh, provincia de Dong Thap, tras 14 días de búsqueda, informó hoy el Equipo K91, dependiente de la División Política del Mando Militar provincial.

La operación se llevó a cabo en el marco de la campaña nacional de 500 días, destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de soldados caídos.

A partir de información proporcionada por testigos locales, el Equipo K91 realizó excavaciones en Ca Cai entre el 7 y el 20 de agosto. Décadas después de la guerra, el antiguo lugar de enterramiento había sido nivelado y convertido en terreno de cultivo de árboles frutales, por lo que en algunos puntos fue necesario excavar a más de tres metros de profundidad.

Los 44 conjuntos de restos recuperados aún no han podido ser identificados. Fueron encontrados envueltos y atados en lonas militares, junto con restos de telas de hamaca y prendas de vestir.

El teniente coronel superior Vo Thanh Dan, jefe del Equipo K91, destacó el importante apoyo de los residentes locales durante la búsqueda. Los habitantes proporcionaron información sobre posibles lugares de enterramiento, facilitaron equipos y participaron directamente en las excavaciones.

El Equipo K91 realiza de manera periódica labores de búsqueda y recuperación de restos de soldados caídos tanto en Dong Thap como en las provincias camboyanas de Pursat y Prey Veng. Actualmente, también lleva a cabo excavaciones y toma muestras de restos en el Cementerio de Mártires de Tien Giang, ubicado en el barrio de Trung An, con el objetivo de identificarlos mediante pruebas de ADN.

En el marco de la campaña de 500 días y noches, el equipo ha recuperado hasta ahora 114 conjuntos de restos de soldados caídos, de los cuales 47 fueron hallados en Camboya y 67 en Vietnam./.

VNA
#Equipo K91 #Dong Thap #restos de martires #Tan Thanh #Fuerzas Armadas #Dong Thap 2026 Dong Thap
Seguir VietnamPlus

Campaña de 500 días y noches

Noticias relacionadas

Vuelo especial traslada 7.104 muestras de restos de mártires (Foto: VNA)

Vuelo especial traslada 7.104 muestras de restos de mártires

Un avión CASA C-295 transportó desde Ciudad Ho Chi Minh hasta Hanói 7.104 muestras biológicas de soldados caídos no identificados, empaquetadas en 100 cajas especiales, para someterlas a pruebas de ADN en la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam.

Ver más

El viceauditor general de Vietnam, Bui Quoc Dung, y el presidente de la SAO checa, Miloslav Kala. (Foto: VNA)

Vietnam y República Checa refuerzan cooperación en auditoría pública

El viceauditor general de Vietnam, Bui Quoc Dung, sostuvo una reunión en Praga con el presidente de la SAO checa, Miloslav Kala, para intercambiar experiencias sobre supervisión de inversiones públicas, grandes infraestructuras ferroviarias y la aplicación de tecnología e inteligencia artificial.

El embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, en la ceremonia. (Foto: VNA)

Vietnamitas en Malasia expresan su orgullo y amor por la patria

La Embajada de Vietnam en Kuala Lumpur conmemoró el 81.º aniversario de la independencia nacional en un acto presidido por el embajador Dinh Ngoc Linh, donde diplomáticos, ciudadanos vietnamitas y representantes malasios destacaron el crecimiento socioeconómico del país y la solidez de la Asociación Estratégica Integral bilateral.

El primer viceprimer ministro de Camboya, Neth Savoeun, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Camboya elevan sus relaciones a una nueva altura

La relación de "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y estabilidad a largo plazo" entre Vietnam y Camboya continuará desarrollándose en todos los ámbitos, como contribución a elevar la cooperación entre los dos países a una nueva altura, expresó el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

Vietnam y Guinea buscan impulsar la cooperación en materia de inversión (Foto: VNA)

Vietnam y Guinea buscan impulsar la cooperación en materia de inversión

El ministro de Finanzas vietnamita, Ngo Van Tuan, y el ministro de Planificación de Guinea, Ismaël NaBé, suscribieron un memorando de entendimiento en Hanoi para fortalecer la cooperación institucional y promover proyectos estratégicos en minería, infraestructura, telecomunicaciones y agricultura.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) recibe al asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo S.L. Oban Jr. (Foto: VNA)

Vietnam y Filipinas profundizan su Asociación Estratégica Reforzada

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, recibió al asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinasm Eduardo S.L. Oban Jr., para fortalecer la Asociación Estratégica Reforzada mediante el impulso de la cooperación en seguridad, defensa marítima y la promoción de la paz regional según la UNCLOS de 1982.

El vicecanciller vietnamita Ngo Le Van (derecha) y el presidente del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA), Watanabe Tetsuya. (Foto: VNA)

ERIA dispuesto a contribuir a debates de APEC 2027 en Vietnam

El Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA) expresó su disposición de aportar recomendaciones de política para el Foro APEC 2027 que organizará Vietnam, tras un encuentro en Hanoi entre el presidente de la institución, Watanabe Tetsuya, y el vicecanciller Ngo Le Van.

El embajador Tran Phuoc Anh en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)

Vietnam y Singapur avanzan hacia una nueva asociación estratégica

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, realizará una visita oficial a Singapur los días 24 y 25 de agosto para celebrar el primer Diálogo Estratégico bilateral orientado a fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, economía verde y transformación digital.

La viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra se reúne con el embajador chino He Wei. (Foto: chinhphu.vn)

Viceprimera ministra vietnamita recibe al embajador de China

La viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra se reunió en Hanoi con el embajador chino He Wei para abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la implementación de los consensos alcanzados por los líderes de ambos países.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Foto: Cancillería)

Vietnam saluda la flexibilización de visados de China

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, expresó la satisfacción de su gobierno ante la decisión de China de permitir el tránsito sin visado de hasta 240 horas y la exención de visado por 30 días para ingresar a la provincia de Hainan a los ciudadanos vietnamitas a partir del 20 de agosto de 2026. 