Política

Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur: Un nuevo avance en las relaciones bilaterales

El secretario permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel a Singapur del 24 al 25 de agosto de 2026 para celebrar el primer Diálogo Estratégico bilateral, enfocado en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, la conectividad tecnológica y la formación de recursos humanos.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)
El viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y secretario permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Singapur los días 24 y 25 de agosto de 2026, durante la cual copresidirá el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, un paso importante para los vínculos entre ambos partidos y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.

Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en la cual destacó que la visita reviste una especial importancia, pues se trata de la primera vez que un secretario permanente del Comité Central del PCV realiza una visita oficial a Singapur.

También será la primera ocasión en que ambas partes celebren un Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, un mecanismo acordado por los líderes de los dos países durante la visita de Estado a Singapur del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, el pasado mes de mayo, resaltó.

Cabe destacar que Vietnam es el primer país del Sudeste Asiático en establecer un mecanismo de este tipo con el Partido de Acción Popular de Singapur, reiteró y señaló que la visita refleja asimismo la determinación de ambas partes de poner en práctica los entendimientos alcanzados y los acuerdos de alto nivel.

Durante el Diálogo, ambas partes intercambiarán en profundidad información sobre cuestiones estratégicas de interés común y analizarán las principales áreas de cooperación entre los dos partidos y países para el próximo período, entre ellas la conectividad tecnológica y la formación de recursos humanos.

Se espera que el Diálogo Estratégico se convierta en un canal directo, periódico y sustantivo para intercambiar experiencias en materia de construcción partidaria, formulación de políticas, gobernanza y desarrollo nacional, así como sobre otras cuestiones estratégicas de interés común para ambos partidos y países.

Más de medio siglo después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, Vietnam y Singapur han reforzado progresivamente la confianza política, convergido en sus intereses y ampliado la cooperación bilateral. Los dos países establecieron una Asociación Estratégica en 2013 y la elevaron a Asociación Estratégica Integral en 2025. Las recientes visitas de alto nivel entre sus dirigentes han reafirmado el elevado nivel de confianza política y sentado las bases para una relación bilateral más profunda y amplia.

La economía, el comercio y la inversión siguen siendo pilares fundamentales de la cooperación. Singapur es actualmente uno de los principales socios económicos de Vietnam y su segundo mayor inversor, con más de 4.500 proyectos activos y un capital registrado total de aproximadamente 97.000 millones de dólares estadounidenses.

La red de 28 Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), presente en distintas localidades del país, constituye un ejemplo destacado de esta cooperación. El modelo combina la experiencia de Singapur en gestión, planificación y conectividad internacional con el potencial de desarrollo y los recursos de Vietnam.

Asimismo, ambos países están ampliando la cooperación hacia nuevos ámbitos, como la inteligencia artificial, la innovación, las energías limpias, las finanzas verdes, los centros de datos y la tecnología de semiconductores. La formación y el desarrollo de recursos humanos ocupan también un lugar cada vez más importante en la relación bilateral, contribuyendo a generar una fuerza laboral de alta calidad.

Expresó el deseo de que esta visita impulse avances en tres ámbitos principales. En primer lugar, permitirá elevar el nivel del intercambio estratégico y la coordinación entre los dos Partidos, reforzando la confianza política y promoviendo una mayor conexión entre las agencias y organizaciones de ambos países.

En segundo lugar, contribuirá a acelerar la conectividad tecnológica, con el objetivo de aplicar eficazmente el modelo de "Cooperación Tripartita", que vincula al Estado, las empresas y los investigadores, no solo en la transferencia de tecnología, sino también en el desarrollo conjunto de tecnologías, productos y ecosistemas.

En tercer lugar, permitirá reforzar la cooperación en la formación de cuadros, convirtiendo este ámbito en un pilar fundamental para el desarrollo de una fuerza laboral altamente cualificada y capaz de responder a las nuevas exigencias del proceso de desarrollo.

Existe plena confianza en que la visita de Tran Cam Tu y la celebración del primer Diálogo Estratégico darán un nuevo impulso a este proceso, llevando la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur hacia un nivel más profundo, eficaz y sostenible, en beneficio de los pueblos de ambos países y de una ASEAN unida y próspera./.

VNA
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