Vietnam y República Checa refuerzan cooperación en auditoría pública

Praga (VNA) - Una delegación de la Auditoría Estatal de Vietnam, encabezada por el viceauditor general Bui Quoc Dung, realizó la víspera una visita de trabajo a la Oficina Suprema de Auditoría de la República Checa (SAO), centrada en el intercambio de experiencias sobre auditoría de inversiones públicas, grandes proyectos de infraestructura y aplicación de tecnología.



En la reunión, el presidente de la SAO, Miloslav Kala, presentó la estructura, las funciones y el marco jurídico de la institución. Explicó que la Oficina está reconocida por la Constitución checa y funciona de conformidad con la Ley número 166/1993, bajo los principios de independencia y sin estar subordinada al Gobierno ni a los ministerios.



La SAO cuenta actualmente con 16 miembros en su dirección, con competencia para decidir los programas, contenidos y métodos de auditoría. Su ámbito de actuación incluye la gestión y utilización de los activos y recursos financieros del Estado, los proyectos financiados con el presupuesto estatal o con fondos de la Unión Europea, así como grandes obras de infraestructura.



Kala señaló que la SAO puede participar en las sesiones del Gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado para informar sobre los resultados de las auditorías. Sus conclusiones se hacen públicas de acuerdo con la normativa y, cuando se detectan cuestiones que requieren tratamiento, la institución puede coordinarse con las autoridades fiscales y los organismos judiciales competentes.



Quoc Dung valoró las informaciones compartidas por la parte checa, especialmente las experiencias relacionadas con el modelo de funcionamiento independiente y el papel de la auditoría en la supervisión de la gestión y utilización de los recursos públicos.



El funcionario señaló que Vietnam está ejecutando numerosos proyectos de infraestructura de gran escala, incluido el ferrocarril de alta velocidad. En este contexto, las experiencias de Chequia en la auditoría de proyectos de inversión pública, la gestión de activos estatales y la supervisión de grandes obras tienen un significado práctico para la Auditoría Estatal de Vietnam.



Según el programa de trabajo, ambas partes profundizarán en cuestiones como el plan estratégico y el marco jurídico de la SAO, la auditoría de tecnologías de la información, la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y datos cartográficos, así como la auditoría de proyectos ferroviarios de alta velocidad y otros ámbitos profesionales.



La Auditoría Estatal de Vietnam también manifestó su disposición a compartir con la parte checa sus experiencias en el perfeccionamiento del sistema de auditoría, la coordinación de las actividades profesionales y el impulso de la transformación digital.



Las relaciones entre la Auditoría Estatal de Vietnam y la SAO se mantienen tanto a través de canales bilaterales como mediante organizaciones internacionales de auditoría. Ambas instituciones cooperan y se apoyan mutuamente en la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI) y la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Asia (ASOSAI).



Las dos partes acordaron continuar los intercambios profesionales, prestando especial atención a los ámbitos que responden a las nuevas exigencias de la actividad de auditoría, especialmente la inversión pública, las tecnologías de la información, la transformación digital y la aplicación de la IA.



Miloslav Kala valoró asimismo positivamente las relaciones entre Vietnam y la República Checa y destacó el papel de la comunidad vietnamita en el país europeo en la promoción de los intercambios y el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos de ambos países.



Quoc Dung consideró que la comunidad vietnamita en la República Checa constituye un puente importante que contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países en general, así como de los vínculos entre sus instituciones.



Tras concluir su programa en la República Checa, la delegación de la Auditoría Estatal de Vietnam continuará su visita de trabajo con la Oficina del Auditor General y Controlador de Irlanda, con el objetivo de ampliar el intercambio de experiencias con organismos de auditoría socios en Europa./.

VNA