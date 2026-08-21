Parlamento de Vietnam incorpora tres contenidos a agenda de su primera reunión extraordinaria

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la incorporación de tres contenidos al programa de su primera reunión extraordinaria de la XV Legislatura.



Al presentar la propuesta del Comité Permanente del Parlamento , el presidente de la Comisión de Leyes y Justicia, Phan Chi Hieu, señaló que, sobre la base de la propuesta del Gobierno, el Comité recomendó añadir tres asuntos al orden del día: la separación del proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan en proyectos independientes; los mecanismos y políticas aplicables a los proyectos de construcción de zonas urbanas ganadas al mar, que se integrarían en el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano; y el proyecto de resolución de la Asamblea Nacional acerca de la reducción de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las empresas.



Junto con estas incorporaciones, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional propuso ajustar el calendario de algunos asuntos relacionados y programar jornadas de trabajo adicionales fuera del horario habitual, a fin de garantizar que no se prolongara la duración total de la reunión.



En cuanto a los tres nuevos asuntos, y debido al breve intervalo entre los debates en grupos y las sesiones plenarias, el Comité propuso que el Legislativo autorice la elaboración de un único informe para consolidar las opiniones expresadas por los diputados en ambas instancias.



De este modo, el órgano encargado de la redacción explicaría, recogería y aclararía las opiniones de los diputados al término de cada sesión plenaria, e incorporaría estas aportaciones al informe explicativo antes de que el Parlamento procediera a su aprobación, de manera similar al procedimiento aplicado en algunos períodos de sesiones anteriores.



La propuesta fue aprobada posteriormente con 452 votos a favor de los 454 diputados participantes en la votación./.

VNA