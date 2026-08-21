Expulsan del Partido a tres funcionarios por infracciones

Hanoi (VNA)- El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam examinó la propuesta de la Comisión de Control Disciplinario sobre la aplicación de medidas disciplinarias contra militantes que cometieron infracciones.

Este órgano determinó que Tran Quy Kien, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista y exviceministro de Agricultura y Medio Ambiente; Nguyen Van Dung, miembro del Comité partidista de la provincia de Bac Ninh, secretario de la militancia y director del Departamento de Ciencia y Tecnología local, y exsecretario del Comité partidista del distrito de Viet Yen, provincia de Bắc Giang; y Nguyen Thi Gai, exmiembro del Comité partidista de la provincia de Dong Nai, secretaria del Comité partidista y directora general de la Corporación del Caucho de Dong Nai, incurrieron en un deterioro de su ideología política, ética y estilo de vida.

Los tres infringieron las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, así como en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas. También violaron las normas sobre las conductas prohibidas a los militantes del Partido y la responsabilidad de dar ejemplo.

Las infracciones causaron consecuencias muy graves, provocaron una fuerte indignación en la opinión pública y afectaron negativamente la reputación de las organizaciones del Partido, las localidades y los organismos y entidades donde desempeñaban sus funciones.

En base con el contenido, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las infracciones, y de conformidad con las normas del Partido sobre la disciplina de los militantes, el Secretariado decidió expulsar del Partido a esos funcionarios.

El Secretariado solicitó a los organismos competentes que apliquen oportunamente las sanciones administrativas, de manera sincronizada con las medidas disciplinarias del Partido./.