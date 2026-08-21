La trazabilidad, clave para aumentar el valor de los productos agrícolas vietnamitas

Hanoi (VNA) – Implementado a nivel nacional desde el 1 de julio, el sistema de trazabilidad de productos agrícolas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha integrado datos de más de 18.500 productos de 200 empresas de 24 de las 34 provincias y ciudades del país.



La plataforma digital común permite recibir, integrar, compartir y explotar datos de trazabilidad. Bajo el principio de “declarar una vez y utilizar muchas veces”, el sistema está interconectado con las plataformas de las localidades y empresas, sin generar nuevos trámites administrativos, condiciones para la exportación ni exigir el uso de una tecnología específica.



El sistema está destinado a apoyar la gestión estatal, garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los alimentos, así como responder a las exigencias tanto del mercado nacional como de los mercados de exportación.



Tras casi dos meses de funcionamiento, numerosas empresas y cooperativas consideran que la plataforma contribuye a transparentar los procesos productivos, facilita la gestión de datos y fortalece la confianza de los consumidores.



Dao Van Toan, subdirector de la Cooperativa de Té Hao Dat, en la provincia norteña de Thai Nguyen, señaló que la aplicación del sistema permite transparentar todo el proceso de producción, desde las zonas de cultivo, el cuidado y la cosecha hasta el procesamiento y el envasado.



El almacenamiento de la información en la plataforma, agregó, ayuda a las empresas a gestionar mejor los datos productivos y ofrece a los clientes mayores posibilidades de verificar el origen de los productos.



No obstante, Van Toan indicó que la principal dificultad radica actualmente en la introducción de datos, debido a que las actividades productivas se desarrollan de forma continua y comprenden numerosas etapas. Por ello, varias empresas han propuesto simplificar las operaciones de registro, mejorar el uso del sistema mediante teléfonos móviles e interconectarlo con los programas de gestión existentes. También han solicitado una mayor capacitación y asistencia técnica.



Según Nguyen Dinh Tho, subdirector del Instituto de Estrategias y Políticas de Agricultura y Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Ministerio y las autoridades locales continuarán apoyando a agricultores y empresas en la implementación de la trazabilidad.



“En la práctica, la trazabilidad puede realizarse de forma sencilla, incluso mediante un teléfono móvil con aplicaciones de tecnologías de la información e Internet de las cosas, para introducir datos correctos, completos, limpios y actualizados, conectados y compartidos, e interconectados con el sistema central”, explicó./.

VNA