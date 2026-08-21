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Premiadas soluciones de IA de startups vietnamitas en concurso de Qualcomm

Qualcomm Technologies Inc., filial del Grupo Qualcomm, anunció la víspera a los cinco ganadores de la ronda final del Desafío de Innovación Qualcomm Vietnam (QVIC), celebrado en el marco del Foro Empresarial de Innovación InnoEx 2026, con premios por un valor total de 255.000 dólares.

La entrega de los premios. Foto: VNA
La entrega de los premios. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Qualcomm Technologies Inc., filial del Grupo Qualcomm, anunció la víspera a los cinco ganadores de la ronda final del Desafío de Innovación Qualcomm Vietnam (QVIC), celebrado en el marco del Foro Empresarial de Innovación InnoEx 2026, con premios por un valor total de 255.000 dólares.

Las soluciones premiadas, desarrolladas por startups vietnamitas, abarcan ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la computación en el borde, el Internet de las cosas (IoT), la robótica y la salud.

El primer premio, de 100.000 dólares, correspondió a Naiscorp Robotics por su robot acompañante basado en Edge AI para el cuidado de personas mayores a escala mundial. El equipo Tensor obtuvo el segundo premio, de 75.000 dólares, por una solución de IA para determinar el sexo de embriones de aves y promover una avicultura sostenible. El tercer premio, de 50.000 dólares, fue para VEEP, por una plataforma de gestión energética en la nube basada en AIoT destinada a reducir el desperdicio de energía en edificios.

AIZ JSC y Openmind Robotics recibieron sendos el premio de Innovación, dotados con 15.000 dólares cada uno, por una plataforma empresarial integral de IA y una solución de automatización logística mediante robótica inteligente, respectivamente.

El viceministro de Ciencia y Tecnología Hoang Minh destacó que con QVIC se ha ampliado de las startups a grupos de investigación, proyectos universitarios y empresas derivadas (spin-offs), contribuyendo a convertir los resultados científicos y las ideas innovadoras en productos, empresas y nuevos valores para la economía vietnamita.

Por su parte, ST Liew, vicepresidente y presidente de Qualcomm para el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda, afirmó que la calidad de los finalistas refleja el potencial del talento, el espíritu emprendedor y el creciente ecosistema de tecnologías profundas (deep tech) de Vietnam.

Qualcomm seguirá apoyando a las startups mediante tecnología, mentoría y conexiones internacionales para facilitar la comercialización de sus innovaciones, afirmó.

Sudeepto Roy, vicepresidente de Ingeniería de Qualcomm, señaló que los 15 finalistas muestran la amplitud y madurez del ecosistema vietnamita, con aplicaciones de IA en robots, drones, empresas, infraestructuras inteligentes, salud, tecnologías climáticas, semiconductores y tecnología financiera.

En seis años, QVIC ha apoyado a 80 startups, cuyas innovaciones han generado más de 200 solicitudes de patentes. Más de 1.300 innovadores han completado además el programa gratuito de formación en propiedad intelectual L2Pro Vietnam.

Lanzado en 2019, QVIC ofrece incubación técnica y empresarial, apoyo a la solicitud de patentes y asesoramiento especializado, impulsando startups en áreas estratégicas como IA, computación en el borde, 5G, IoT, robótica, ciudades inteligentes y tecnología automotriz./.

VNA
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