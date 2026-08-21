Vietnam atrae empresas tecnológicas rusas para impulsar su transformación digital

Moscú (VNA) - El Gobierno vietnamita acabó de establecer un nuevo mecanismo destinado a crear condiciones para que las empresas tecnológicas extranjeras, incluidos los desarrolladores rusos de tecnologías de la información (TI), participen más profundamente en proyectos nacionales de transformación digital a través de asociaciones público-privadas (APP).



Esta medida abre una vía importante para las principales exportaciones de tecnología, pero también conlleva requisitos estrictos en cuanto a la localización de productos.



Se trata de uno de los contenidos de un artículo publicado recientemente en el portal de noticias tecnológicas "www1.ru" y en la prestigiosa publicación digital especializada de Rusia "Novosti IT-Kanala".



Los dos medios de noticias citaron el Decreto N.º 180/2025/NĐ-CP del Gobierno vietnamita sobre los mecanismos y políticas de la asociación público-privada en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital—, señalando que se permite a los proveedores extranjeros de servicios de TI constituir empresas conjuntas con socios anfitriones.



Esto les permite optar a licitaciones y acceder a proyectos de contratación pública en el marco del programa nacional "Make in Vietnam" (Hacer en Vietnam).



Para disfrutar de políticas preferenciales en las licitaciones y acceder a financiación, las empresas extranjeras deben asumir compromisos de localización, incluida la organización de la producción o la colaboración en investigación y desarrollo tecnológico directamente en el país indochino.



Para los desarrolladores rusos, se trata de una "oportunidad de oro" para ingresar al mercado del Sudeste Asiático, sin embargo, necesitan estar dispuestos a transferir tecnología y mantener una sólida presencia legal en la nación anfitriona.



Los expertos consideran el modelo de Vietnam como una estrategia pragmática: fomentar la localización tecnológica aprovechando el acceso a contratos de contratación pública.



Ivan Gorkovenko, director regional del grupo Softline para el Sudeste Asiático, subrayó que las empresas rusas deben buscar rápidamente socios locales y preparar planes de transferencia tecnológica con vistas a competir eficazmente.



En los últimos tiempos, la cooperación en materia de tecnología entre Rusia y Vietnam se ha consolidado.



En enero de 2025, los Ministerios de Industria y Comercio y de Asuntos Digitales de Rusia firmaron memorandos de entendimiento con socios vietnamitas sobre el fomento de la cooperación en los ámbitos de la radioelectrónica y la transformación digital, en el marco de la visita oficial del primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, a Hanoi.



Ambas partes también centraron sus conversaciones en la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la energía.



Las ventas de software de Rusia en el extranjero alcanzaron cerca de seis mil millones de dólares para 2025. Vietnam se posiciona como uno de los mercados más estratégicos y de mayor potencial, junto a otros países importantes de la región del Sudeste Asiático como Indonesia, Tailandia y Malasia./.

VNA