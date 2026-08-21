Jóvenes de Vietnam y China fortalecen la amistad bilateral

Hanoi (VNA) - Un programa de intercambio en el marco del programa «Viaje Rojo», dirigido a jóvenes vietnamitas que visitan China, se llevó a cabo hoy en la ciudad de Nanning, Región Autónoma Zhuang de Guangxi.



Esta actividad brinda a los jóvenes de ambos países la oportunidad de reflexionar sobre las tradiciones revolucionarias y fortalecer el entendimiento mutuo, al tiempo que intercambian puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la educación, el trabajo, la innovación y el desarrollo en la nueva era.



Al intervenir en el acontecimiento, Zheng Yuandong, subsecretario general del Gobierno Popular de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, reiteró que este territorio no solo es un lugar donde el Presidente Ho Chi Minh y muchas generaciones de predecesores revolucionarios vietnamitas estudiaron, operaron y lucharon, sino también una localidad que atestigua la amistad entre los Partidos, los Estados y los pueblos de ambas naciones.



Cada huella que dejan hoy los jóvenes vietnamitas en Guangxi está vinculada a hitos históricos y, al mismo tiempo, allana el camino para futuros comienzos, enfatizó.



También expresó su confianza en que la juventud de ambos países siga desempeñando su papel como sucesora de la amistad, acompañando en el desarrollo y la conectividad, y promoviendo las relaciones bilaterales.

Jóvenes vietnamitas posan para una fotografía junto a la estatua del «Tío Ho» en la Universidad de Guangxi. (Fuente: VNA)

En cuanto a la cooperación para el desarrollo, señaló que el proceso de modernización de China y la iniciativa de Doi Moi (Renovación) de Vietnam están generando oportunidades mutuamente complementarias.



Guangxi está adoptando activamente la nueva ola de desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital, al tiempo que se acelera la implementación de la Zona de Libre Comercio China-ASEAN 3.0, detalló.



Estos son espacios para que los jóvenes de ambos países potencien el aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias, eleven sus capacidades y alineen sus aspiraciones personales con los procesos de desarrollo de sus respectivas naciones, apuntó.



A su vez, la cónsul general de Vietnam en Nanning, Nguyen Thi Huong, afirmó que, en el contexto de la tendencia positiva de los nexos entre ambos países, los intercambios entre los pueblos —especialmente entre los jóvenes— revisten una gran importancia.



Los jóvenes constituyen una fuerza dinámica y creativa, así como los futuros dueños de cada nación; quienes continuarán impulsando la amistad y el entendimiento mutuo y contribuirán al desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales, remarcó.



Además, formuló votos porque intensifiquen los intercambios en nuevos ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la educación, la cultura, el emprendimiento y el desarrollo verde.



Estas son áreas con un gran espacio para que las jóvenes generaciones de los dos países contribuyan al desarrollo de cada nación, así como a las relaciones entre Vietnam y China, explicó.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias, Zuo Xianglei, presidenta de la Federación Juvenil de Guangxi, dijo que en el último año los intercambios juveniles entre Guangxi y Vietnam han experimentado cambios claros, desde la expansión gradual de los intercambios humanitarios hasta áreas prácticas de cooperación.



Guangxi ha firmado acuerdos de cooperación e intercambio con varias localidades vietnamitas en el ámbito de la inteligencia artificial, comentó.



Desde el lanzamiento del programa "Viaje Rojo" para jóvenes vietnamitas, más de 1.000 jóvenes de Vietnam han viajado a China para participar en actividades centradas en investigar y aprender sobre la historia revolucionaria.



Durante su estadía en China, la delegación de jóvenes vietnamitas visitará muchos lugares asociados con la historia revolucionaria y las relaciones de amistad entre los dos países, sobre todo la Casa conmemorativa de Ho Chi Minh en Liuzhou y el Museo Escolar de Vietnam./.