Tailandia declara zona de desastre en una provincia del norte por inundaciones

Bangkok (VNA) - El Gobierno de Tailandia declaró la provincia de Nan como zona de desastre y puso en alerta a otras dos provincias del norte ante las fuertes lluvias, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra, que han bloqueado carreteras y obligado a evacuar a residentes de zonas de alto riesgo.



En el distrito de Pua, las lluvias intensas y prolongadas provocaron un rápido aumento del nivel del agua, mientras que varias carreteras quedaron bloqueadas después de que las inundaciones arrastraran puentes y se produjeran deslizamientos de tierra.



El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia emitió una alerta de emergencia y pidió a los residentes trasladar sus pertenencias a zonas elevadas, así como evacuar a personas mayores, pacientes y otros grupos vulnerables a lugares seguros.



El nivel del río Nan continúa aumentando y existe riesgo de desbordamiento en algunas zonas. Las autoridades advirtieron que las aguas podrían alcanzar los distritos de Tha Wang Pha, Mueang Nan y Wiang Sa entre el 20 y el 21 de agosto, por lo que instaron a los residentes de estas áreas a mantenerse especialmente atentos.



El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, continúa supervisando la situación desde Australia, donde se encuentra de visita oficial, y ha ordenado a todas las agencias, incluidas las fuerzas armadas, que participen en las labores de socorro.



Las autoridades han desplegado embarcaciones, bombas de achique, vehículos especializados y un helicóptero de rescate KA-32 en las zonas afectadas, mientras los equipos de emergencia permanecen en alerta las 24 horas del día.



Además de Nan, las autoridades han pedido a las provincias de Phayao y Lamphun que preparen con urgencia planes de respuesta ante posibles inundaciones repentinas, escorrentías procedentes de zonas montañosas y deslizamientos de tierra.



La agencia meteorológica advirtió que las lluvias intensas, las tormentas eléctricas y los fuertes vientos podrían continuar, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas y de crecidas de los ríos.



Por su parte, las autoridades de Camboya han instado a los residentes de las zonas situadas a lo largo de los ríos Mekong y Bassac, así como en los alrededores del lago Tonle Sap, a prepararse para posibles inundaciones, debido al rápido aumento de los niveles de agua registrado en varias estaciones hidrológicas.



También se ha pedido a las autoridades locales que preparen personal, equipos y recursos para las labores de respuesta y rescate.



El Ministerio de Recursos Hídricos y Meteorología de Camboya informó de que, si bien el país no se encuentra directamente en la trayectoria de la tormenta Saudel, su circulación provocará lluvias y fuertes vientos en numerosas zonas entre el 19 y el 29 de agosto. Las provincias costeras, entre ellas Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampot y Kep, podrían registrar tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y lluvias generalizadas./.

VNA