Internacional

Australia y Tailandia estrechan cooperación contra la delincuencia transfronteriza

Australia y Tailandia intensificarán la cooperación contra los centros de estafas, la delincuencia transfronteriza y los flujos financieros ilícitos.

Canberra (VNA) - Australia y Tailandia acordaron intensificar la cooperación para combatir los centros de estafas y las redes de delincuencia transfronteriza, durante una reunión celebrada este martes en Canberra entre el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y su homólogo australiano, Anthony Albanese.

En una declaración conjunta emitida con motivo de la visita oficial de Charnvirakul a Australia, ambas partes expresaron su profunda preocupación por el aumento y la sofisticación de las estafas en línea.

Ante esta situación, acordaron reforzar la coordinación entre los organismos de aplicación de la ley, las autoridades aduaneras y de inmigración y las unidades de inteligencia financiera para desarticular las redes criminales, bloquear sus flujos financieros e interrumpir las cadenas de suministro que facilitan las estafas en el ciberespacio.

La cooperación también abarcará la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, incluidas las drogas y el tabaco de contrabando.

Además de los compromisos en materia de seguridad, los dos primeros ministros emitieron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y acordaron aprovechar al máximo el potencial de sectores como la agricultura, la alimentación, las energías limpias, la salud y los recursos minerales, con el objetivo de ampliar el comercio bilateral y promover las inversiones.

Según datos del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Tailandia fue el undécimo mayor socio comercial del país oceánico en 2025, con un intercambio bilateral de bienes y servicios valorado en 32.400 millones de dólares australianos (unos 22.900 millones de dólares estadounidenses)./.

VNA
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