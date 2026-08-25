Centros de datos impulsan nueva ola de inversiones en Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam está recibiendo una nueva ola de inversión en centros de datos a gran escala en el contexto de la creciente demanda de infraestructura para dar soporte a la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y la economía de los datos.



Recibir una serie de proyectos multimillonarios



Desde principios de 2026, Vietnam ha atraído continuamente importantes proyectos de inversión en el sector de los centros de datos.



En especial, en febrero de 2026, el grupo global G42 y el consorcio FPT–VinaCapital–Viet Thai anunciaron una asociación a largo plazo para desarrollar infraestructura de centros de datos a gran escala en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, con una inversión total proyectada de hasta dos mil millones de dólares.



En marzo de 2026, una empresa conjunta formada por el grupo Accelerated Infrastructure Capital (AIC), la compañía de desarrollo urbano Kinh Bac y varios socios internacionales anunció un proyecto de centro de datos de IA con una inversión total prevista de aproximadamente 2,1 mil millones de dólares, entre otros.



Esta fuente de capital se produce en un momento en que el mercado de centros de datos de Asia-Pacífico (APAC) entra en una etapa de fuerte crecimiento.



El Sudeste Asiático sigue representando la mayor parte aproximadamente el 50 % - de la capacidad total de centros de datos actualmente en construcción en la región de Asia-Pacífico.



En este contexto, Vietnam está despertando un interés creciente por parte de los operadores de centros de datos de hiperescala, así como de empresas de computación en la nube e inteligencia artificial.



Le Ba Tan, director ejecutivo de Viettel IDC, informó que Vietnam se encuentra en una región que experimenta un rápido crecimiento de centros de datos; con una capacidad total de aproximadamente 104 MW y se prevé que la cifra se multiplique por cinco o seis, alcanzando cerca de 600 MW para 2030.



Vietnam es un destino atractivo para la inversión en centros de datos de próxima generación, y ellos sin duda satisfarán las demandas relacionadas con la IA en el futuro próximo, evaluó.



Ventajas de costes y potencial de mercado



Uno de los factores que hacen atractivo a Vietnam son sus costes de inversión competitivos y su considerable margen de crecimiento.



Según la empresa Cushman & Wakefield, el coste de construcción de centros de datos en la región de Asia-Pacífico oscila actualmente entre 7,9 y 19,2 millones de dólares por MW. Japón es el mercado más caro, con un coste aproximado de 19,2 millones de dólares por MW, seguido de Singapur, con 17,9 millones de dólares por MW.



Mientras tanto, en Vietnam, los costos de construcción oscilan entre 5,7 y 8,7 millones de dólares por MW, con un promedio de aproximadamente 7,2 millones de dólares por MW. La tasa anual de inflación de los costos de construcción también es relativamente moderada, situándose en torno al 3,8%.



El mercado vietnamita, impulsado por los centros clave de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, cuenta actualmente con una capacidad operativa de aproximadamente 73 MW, a la que se suman 137 MW de oferta proyectada hasta 2030. Sin embargo, a medida que aumenta la escala de los proyectos, el acceso a la energía se está convirtiendo en un factor decisivo.



Según los informes, el tiempo de espera estimado para obtener un nuevo suministro eléctrico para un proyecto de 100 MW en clústeres de mercado clave es de aproximadamente 2 a 3 años.



Le Hoang Lan Nhu Ngoc, directora sénior y jefa de la Unidad de Consultoría Estratégica de Cushman & Wakefield Vietnam, subrayó que el país indochino se encuentra todavía en las primeras etapas del desarrollo de su mercado de centros de datos; sin embargo, este mismo hecho genera un potencial a largo plazo.



Vietnam ofrece las ventajas en términos costes de construcción competitivos y una demanda creciente impulsada por la computación en la nube, las aplicaciones de IA y la economía digital, comentó.



A medida que los inversores buscan alternativas a los mercados con una capacidad restante limitada, Vietnam emerge como un mercado con margen de expansión, dijo.



Modernizar la infraestructura y mantener la ventaja competitiva



A pesar de las importantes oportunidades, los expertos sostuvieron que la ventaja competitiva de Vietnam no solo viene determinada por sus políticas de apertura, sino también por su capacidad de preparación integral en materia de marcos jurídicos e infraestructura.



Le Ba Tan compartió que la IA y la economía de los datos están impulsando una demanda significativa para los centros de datos caracterizados por una alta densidad de potencia, eficiencia energética, gran fiabilidad y una escalabilidad flexible. Sin embargo, el desafío del mercado va más allá de la mera ampliación de la capacidad.



Vietnam debe abordar simultáneamente los cuellos de botella relacionados con el suministro eléctrico para proyectos a gran escala, el acceso a energías renovables, las tecnologías de refrigeración adecuadas para un clima tropical y la mano de obra necesaria destinada a operar la infraestructura de IA, así como los requisitos cada vez más estrictos en materia de soberanía, seguridad y flujos de datos, recomendó.



Mientras tanto, Louis Nguyen, presidente y director ejecutivo de la Compañía Saigon Asset Management (SAM), valoró que para atraer realmente a los operadores de centros de datos a hiperescala a invertir miles de millones de dólares, Vietnam necesita establecer un entorno de inversión claro y estable, así como garantizar que la infraestructura esté preparada.



El Gobierno debe ser más proactivo a la hora de atraer inversiones mediante mecanismos de aprobación ágiles, políticas de incentivos claras, apoyo a los inversores e intensificar la cooperación internacional, argumentó./.

VNA