Vietnam busca avanzar en reformas para atraer inversión extranjera

Hanoi (VNA) - Al evaluar positivamente las recientes mejoras de Vietnam en el entorno de inversión y las reformas de los procedimientos administrativos, especialmente en los ámbitos de la fiscalidad, las aduanas y la transformación digital, la comunidad empresas con inversión extranjera directa (IED) ha expresado su deseo de que este proceso se profundice aún más en el próximo periodo.



Empresas se benefician de las reformas fiscal, aduanal y la transformación digital



Según Pham Quang Long, director de Ventas y Desarrollo de Mercado de la compañía estadounidense Allied Movers en Vietnam, la calidad de las reformas no debe juzgarse simplemente por el número de nuevas normativas, sino más bien por los cambios que las empresas experimentan realmente en sus operaciones cotidianas.



A partir de las operaciones reales de su empresa, Pham Quang Long valoró que los cambios más evidentes en los últimos tiempos se han producido en los ámbitos fiscal y aduanero.



De acuerdo con las estadísticas, para finales de junio de 2026, aproximadamente el 99,4% de las empresas había implementado la presentación electrónica de declaraciones fiscales, y la mayoría de los procedimientos de declaración aduanera también se habían digitalizado.



Por su parte, Tran Thanh Quyet, director ejecutivo de la Asociación Empresarial de Italia en Vietnam (ICHAM), reconoció las mejoras en los procedimientos fiscales y aduaneros y en la facturación electrónica, así como la ampliación de los servicios públicos en línea.



Estos cambios ayudan a reducir los tiempos de tramitación de solicitudes, minimizar los procedimientos presenciales y disminuir gradualmente los costos administrativos para las empresas, destacó.



Mientras tanto, Nguyen Van Toan, vicepresidente de la Asociación de Empresas con Inversión Extranjera Directa, señaló que el Ministerio de Finanzas de Vietnam ha ejercido un impacto significativo en el entorno de negocios, tanto en lo relativo a la reforma institucional como a su implementación.



La implementación por parte del Ministerio de Finanzas de medidas relacionadas con la Resolución N.º10-NQ/TW sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, junto con la modificación de la Ley de Inversión, constituye una contribución importante al proceso de configuración del ambiente de negocios, elogió.



Al mismo tiempo, el desarrollo de la infraestructura digital - particularmente en los sectores tributario y aduanero - demuestra el papel pionero del sector financiero en la aplicación de la transformación digital a la administración estatal, remarcó.



Desde la digitalización de los procedimientos hasta la interconexión de datos y la implementación unificada



Las empresas con inversión extranjera directa han expresado su deseo de que se lleven a cabo reformas en el próximo periodo para alcanzar un nuevo nivel, sobre todo simplificar todos los procesos en plataformas digitales, asegurar la conectividad de datos, exigir que la información se presente una sola vez y garantizar una aplicación coherente de las políticas.



Si las empresas todavía deben volver a presentar la misma información ante múltiples organismos, o si los procesos en línea aún implican una gestión manual considerable en segundo plano, entonces no se ha alcanzado el pleno potencial de la transformación digital, argumentó Tran Thanh Quyet.



Las empresas buscan sistemas con una mejor interconexión, un intercambio de datos más eficaz entre organismos, directrices más claras y mecanismos de asistencia rápida para cuando surjan problemas, expresó.



Para las empresas de inversión extranjera directa, no bastan unos procedimientos más ágiles; la coherencia normativa y una aplicabilidad previsible son igualmente importantes, detalló.



Por tal razón, las empresas solicitaron que el Gobierno continúe simplificando las normativas y armonizando su interpretación y aplicación, y que al mismo tiempo que inste a los organismos de gestión estatal a fomentar el diálogo con la comunidad empresarial antes de implementar cambios importantes en las políticas, precisó./.

VNA