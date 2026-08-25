Vietnam y República Checa refuerzan cooperación en planificación urbana e inversión

Praga (VNA) - Hanoi y Praga buscan ampliar su cooperación en planificación urbana, conservación del patrimonio, infraestructura e inversión, con especial interés de Hanoi en la experiencia de la capital checa en la gestión y preservación de su paisaje urbano histórico.



Una delegación de Hanoi, encabezada por el vicepresidente del Comité Popular Municipal, Do Anh Tuan, se reunió el 24 de agosto en el Ayuntamiento de Praga con el vicealcalde Petr Hlavacek para analizar nuevas áreas de colaboración entre ambas capitales.



Do Anh Tuan destacó los avances en los vínculos entre Hanoi y Praga, así como con la República Checa, especialmente en comercio, inversión, turismo, intercambios pueblo a pueblo, preservación del patrimonio y gestión urbana. Señaló, no obstante, que la cooperación económica y de inversión aún tiene un amplio margen de crecimiento.



La inversión checa en Hanoi suma cerca de 23 millones de dólares desde 1989, aunque los proyectos de gran envergadura siguen siendo limitados.



En el marco de la aplicación del Plan Maestro de la Capital y de la Ley de la Capital modificada, Hanoi busca intercambiar experiencias con Praga en planificación urbana, conservación del patrimonio, transporte público y transformación digital.



La capital vietnamita también quiere conocer la experiencia de Praga en la revitalización de zonas patrimoniales, especialmente el Casco Antiguo y el área del lago Hoan Kiem, así como en la reconversión de antiguos espacios industriales en zonas culturales, parques e instalaciones públicas.



La vivienda es otra de las áreas de interés. Hanoi busca aprender de Praga sobre vivienda social y asequible, financiación pública y asociaciones público-privadas.



Hlavacek señaló que la República Checa cuenta con un marco jurídico consolidado para proteger el patrimonio y moviliza recursos públicos y privados para conservar edificios y sitios históricos.



El centro histórico de Praga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está sujeto a estrictas normas de conservación. La ciudad también organiza concursos de arquitectura para garantizar que los nuevos proyectos se integren adecuadamente en el paisaje urbano existente.



Praga afronta además una creciente afluencia turística y sus efectos sobre la infraestructura urbana, al tiempo que aplica medidas de adaptación al cambio climático, como la ampliación de espacios verdes y la instalación de fuentes y sistemas de refrigeración.



Hanoi propuso ampliar la cooperación en transporte, ciudades inteligentes, ciencia y tecnología, transformación digital, cultura, educación y bienestar social, además de reforzar los vínculos empresariales y promover la inversión, el comercio y el turismo.



Ese mismo día, la delegación de Hanoi se reunió con la Embajada de Vietnam en la República Checa. El embajador Duong Hoai Nam destacó los avances en las relaciones bilaterales tras su elevación al nivel de Asociación Estratégica a principios de 2025.



El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, interviene en la reunión. (Foto: VNA)



El embajador señaló que alrededor de 100.000 vietnamitas y personas de origen vietnamita viven en la República Checa y describió a la comunidad como dinámica, bien integrada y activa en la sociedad de acogida.



En reuniones con asociaciones vietnamitas de la República Checa y Europa se destacó el creciente papel de la comunidad como puente entre Vietnam y los países europeos y como impulsora de los intercambios entre pueblos.



El representante de Hanoi valoró las contribuciones de la comunidad vietnamita en el extranjero y reafirmó que la capital la considera una parte integral y un recurso importante para su desarrollo. Asimismo, llamó a las asociaciones vietnamitas a seguir fortaleciendo los vínculos entre los pueblos y las relaciones entre Vietnam y la República Checa./.