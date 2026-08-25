Política

Ciudad Ho Chi Minh, dispuesta a compartir su experiencia de desarrollo con Laos y Camboya

Ciudad Ho Chi Minh recibió a jóvenes funcionarios de Vietnam, Laos y Camboya para intercambiar experiencias y reforzar la amistad y cooperación entre los tres países.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh se reunieron con jóvenes funcionarios de los partidos Comunista de Vietnam (PCV), Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y Popular de Camboya (PPC), que se encuentran de visita de estudio en esta metrópolis sureña.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por Nguyen Minh Triet, secretario permanente del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh; la representación laosiana, por Bounthavy Sorsoukanh, vicesecretario del Comité Provincial del Partido en Phongsaly; y la comitiva camboyana, por Khut Chandra, vicesecretario general de la Comisión de Movimientos de Masas del Comité Central del PPC y miembro permanente de la Comisión de Juventud del Comité Central del PPC.

Van Thi Bach Tuyet, vicesecretaria del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh, destacó la importancia del cuarto programa de capacitación para jóvenes funcionarios partidistas, organizado por la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, la Academia Política Nacional Ho Chi Minh y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con los organismos competentes.

El programa reúne a 50 funcionarios destacados y les brinda la oportunidad de conocer las políticas, orientaciones y experiencias de desarrollo de Vietnam, al tiempo que fortalecen sus conocimientos y capacidades.

También permite a futuros dirigentes de los tres países intercambiar experiencias de manera directa, profundizar el entendimiento mutuo y establecer vínculos duraderos, contribuyendo a reforzar la amistad tradicional y a poner en práctica los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de los tres partidos y países.

Afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, así como el Comité del Partido, la administración y la población de Ciudad Ho Chi Minh, siempre han sido plenamente conscientes de la importancia de consolidar y fortalecer la relación de buena vecindad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam, Laos y Camboya.

Ciudad Ho Chi Minh está dispuesta a compartir conocimientos, experiencias, tanto teóricas como prácticas, en materia de desarrollo socioeconómico y crecimiento sostenible, además de brindar un apoyo concreto a Laos y Camboya en la formación y el fortalecimiento de las capacidades de sus cuadros, aseguró.

Subrayó que el desarrollo y los logros de Laos y Camboya son también motivo de éxito y alegría para la ciudad.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, presentó una visión general del desarrollo socioeconómico de la urbe en los últimos años, así como de los primeros resultados en materia de gestión, administración y reorganización del aparato desde la puesta en marcha del modelo de administración local de dos niveles. También abordó las principales dificultades y desafíos que enfrenta la ciudad y sus orientaciones para la próxima etapa.

En representación de los jóvenes funcionarios, Sorsoukanh señaló que los resultados del programa de capacitación cumplieron los objetivos establecidos por los dirigentes de los tres partidos y los tres Estados.

Destacó que, además del intercambio profesional, el programa permitió profundizar el entendimiento mutuo y reforzar la solidaridad y la amistad entre los tres partidos, Estados y pueblos, contribuyendo a fortalecer las relaciones integrales entre los tres países y a impulsar su desarrollo en un entorno de paz, amistad y prosperidad./.

VNA
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