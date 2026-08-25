Economía

Líderes parlamentarios de Vietnam y Costa de Marfil visitan empresas agrícolas y pesqueras en Can Tho

Vietnam y Costa de Marfil buscan ampliar el comercio, las inversiones y la transferencia tecnológica en los sectores agrícola y pesquero.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Costa de Marfil, Patrick Achi, visitan un campo de demostración de variedades de arroz prometedoras para la cosecha de verano-otoño de 2026. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Costa de Marfil, Patrick Achi, visitan un campo de demostración de variedades de arroz prometedoras para la cosecha de verano-otoño de 2026. (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Costa de Marfil, Patrick Achi, visitaron hoy la Empresa de Agricultura de Alta Tecnología Trung An, especializada en la producción y exportación de arroz limpio y arroz orgánico, y la Compañía de Importación y Exportación de Productos Pesqueros de Can Tho (Caseamex).

La actividad se desarrolló en el marco de la visita oficial a Vietnam que el presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil realiza del 23 al 26 de agosto de 2026.

Los productos agrícolas constituyen uno de los principales motores de las relaciones comerciales entre Vietnam y Costa de Marfil. Actualmente, el país africano es el tercer mayor mercado de exportación de arroz vietnamita, mientras que Vietnam le compra anacardos, algodón y diversas materias primas.

En el ámbito comercial, especialmente en el sector arrocero, varias empresas vietnamitas han establecido directamente redes de exportación en Costa de Marfil, entre ellas Trung An. La compañía cuenta con unos 18 años de experiencia en la exportación de arroz y productos derivados. Actualmente, ha desarrollado una cadena de producción y procesamiento moderna, integrada y basada en tecnologías avanzadas.

Durante la visita, la delegación conoció el proceso de producción, procesamiento y comercialización de arroz de la empresa y recorrió el área de exposición de sus productos arroceros y derivados.

El recorrido permitió a la delegación conocer de primera mano las tecnologías avanzadas aplicadas al procesamiento y algunos de los principales productos de la compañía, en línea con el interés de Costa de Marfil por adquirir experiencia para incrementar la producción y desarrollar la industria de procesamiento de arroz. Vietnam produce actualmente alrededor de 45 millones de toneladas de arroz al año, frente a unos 2 millones de toneladas de Costa de Marfil, pese a que ambos países cuentan con superficies territoriales similares.

La delegación también visitó un campo de demostración de variedades de arroz prometedoras correspondiente a la campaña verano-otoño de 2026.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Costa de Marfil, Patrick Achi, visitan un campo de demostración de variedades de arroz prometedoras para la cosecha de verano-otoño de 2026. (Foto: VNA)

Asimismo, durante la mañana del 25 de agosto, Tran Thanh Man y Patrick Achi visitaron y mantuvieron una sesión de trabajo con la Compañía de Importación y Exportación de Productos Pesqueros de Can Tho (Caseamex).

Patrick Achi destacó que África constituye un mercado con un gran potencial y ofrece numerosas oportunidades para que los productos y las tecnologías vietnamitas se introduzcan gradualmente y consoliden su presencia en el continente. En este contexto, señaló que Costa de Marfil puede convertirse en un destino de especial interés para las empresas vietnamitas que buscan ampliar sus mercados, invertir y construir cadenas de valor en África.

Afirmó que continuará manteniendo un estrecho intercambio con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y promoviendo la coordinación entre los organismos competentes de ambos países con el objetivo de lograr que la cooperación bilateral, especialmente en el sector agrícola, avance de manera más sustancial y eficaz.

En el ámbito pesquero, Patrick Achi expresó su expectativa de que las empresas vietnamitas no solo exporten pescado y productos pesqueros a Costa de Marfil, sino que también inviertan en equipamiento y transfieran tecnología para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria del país africano.

Caseamex es una empresa con una larga trayectoria en el procesamiento y la exportación de productos pesqueros en la región del delta del río Mekong. Su principal producto es el pangasius, que incluye filetes congelados y diversos procesados de valor añadido, exportados a más de 50 países y territorios.

La visita y las sesiones de trabajo de los líderes parlamentarios de Vietnam y Costa de Marfil abren nuevas perspectivas y crean un importante puente para impulsar el comercio, la cooperación económica y las inversiones entre las empresas de ambos países en diversos ámbitos, particularmente en los sectores agrícola y pesquero./.

VNA
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