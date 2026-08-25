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Visión a largo plazo para el desarrollo de la tecnología cuántica en Vietnam

Tras más de un año de implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la tecnología cuántica ha pasado a ocupar una posición central y figura entre las tecnologías y productos estratégicos.

Tecnología cuántica podría marcar el rumbo del mundo durante muchos años. (Foto: VNA)
Tecnología cuántica podría marcar el rumbo del mundo durante muchos años. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Tras más de un año de implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la tecnología cuántica ha pasado a ocupar una posición central y figura entre las tecnologías y productos estratégicos.

La tecnología cuántica emerge como una de las áreas con mayor potencial, capaz de transformar la economía del conocimiento y sectores industriales clave. Por ello, el Partido y el Estado la han incluido entre las prioridades de las estrategias nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Científicos, institutos de investigación y universidades vietnamitas han comenzado a profundizar progresivamente en este campo.

La Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi ha pasado de un modelo de investigación disperso a otro basado en programas y grupos de tareas interdisciplinarios. La institución ha establecido centros de investigación sobre tecnologías industriales estratégicas, incluidos los semiconductores, la tecnología cuántica y la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible (IA4SD), además de centros de excelencia con una fuerte inversión de recursos. También ha puesto en marcha 16 programas de investigación prioritarios en ámbitos tecnológicos estratégicos.

Según el profesor asociado y doctor Bui The Duy, director de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, la institución investiga actualmente la fabricación de cúbits híbridos superconductores-semiconductores sobre materiales 2DEG, con el objetivo de desarrollar capacidades básicas de investigación en tecnología cuántica en Vietnam. También trabaja en computación cuántica y criptografía poscuántica como preparación para la futura aplicación de esta tecnología.

Sin embargo, la tecnología cuántica es un campo nuevo, complejo y de rápida evolución que involucra numerosas disciplinas. Su desarrollo exige investigaciones profundas y sistemáticas, orientadas a reforzar la autonomía estratégica del país. Vietnam debe identificar tempranamente los riesgos para la seguridad de la información y las infraestructuras digitales, y prepararse para la transición hacia la criptografía poscuántica.

Al mismo tiempo, ha de impulsar la ciencia básica y las tecnologías de apoyo, formar recursos humanos especializados e interdisciplinarios y fortalecer las infraestructuras de investigación.

También resulta necesario elaborar una estrategia nacional de tecnología cuántica, perfeccionar el marco jurídico y las normas, establecer mecanismos específicos para la investigación y el desarrollo, invertir en laboratorios e infraestructuras de investigación estratégicos, formar personal altamente cualificado y construir un ecosistema de innovación, además de ampliar la cooperación internacional.

En la nueva etapa, Vietnam debe promover especialmente las aplicaciones de la tecnología cuántica y aprovechar los principios fundamentales del mundo cuántico para generar avances tecnológicos.

A partir de las experiencias de Estados Unidos, China y la Unión Europea, que han destinado miles de millones de dólares al desarrollo de sus ecosistemas cuánticos, el profesor asociado y doctor Nguyen Dinh Tho, del Instituto de Estrategias y Políticas Agrícolas y Ambientales, señaló que Vietnam debe vincular el desarrollo de esta tecnología con la seguridad nacional, la protección de infraestructuras de datos, la industria de semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología espacial.

En su opinión, el país necesita construir un ecosistema integral, desde el perfeccionamiento institucional y la inversión focalizada- evitando la dispersión de recursos- hasta la formación de talento de alto nivel y el establecimiento de redes selectivas de cooperación internacional.

Una de las propuestas es crear un Centro Nacional de Tecnología Cuántica como órgano de coordinación superior, encargado de supervisar los flujos de inversión y conectar al Estado, los institutos de investigación, las universidades y las empresas privadas.

Los organismos públicos también deben pasar de un enfoque basado en el control administrativo a la creación de un marco jurídico flexible que facilite la participación del sector privado y las empresas emergentes en la investigación y el desarrollo de tecnologías cuánticas.

Asimismo, se plantea aplicar mecanismos sandbox para acelerar la transformación de los resultados de investigación como los sensores cuánticos y las tecnologías de cifrado en productos y aplicaciones concretas.
El doctor Nguyen Hoang Duong, subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, afirmó que el desarrollo de la tecnología cuántica requiere un mecanismo integral de coordinación y una visión estratégica a largo plazo.

En particular, Vietnam debe priorizar la formación especializada e interdisciplinaria, atraer a expertos internacionales y a científicos vietnamitas residentes en el extranjero, desarrollar las infraestructuras de investigación y construir laboratorios clave. Además, necesita aprovechar las oportunidades de cooperación internacional y participar tempranamente en las cadenas globales de valor.

El desarrollo de esta tecnología requiere una visión de largo plazo, inversiones sostenidas y disposición para asumir riesgos, ya que Vietnam podría necesitar entre 10 y 20 años de esfuerzos constantes para alcanzar resultados significativos.

Por ello, es fundamental eliminar los obstáculos relacionados con las políticas, la financiación y los recursos humanos; atraer a expertos vietnamitas que trabajan en centros cuánticos internacionales; construir un ecosistema sostenible que reduzca la dependencia de las importaciones, y generar sinergias entre las políticas públicas, la gestión, las finanzas, las empresas y la formación.

Con una estrategia sostenida y una visión de largo plazo, Vietnam podrá sentar las bases para que la tecnología cuántica se convierta en un nuevo motor de desarrollo y alcance avances significativos en el país./.

VNA
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