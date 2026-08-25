Premier asiste a ceremonia de entrega de Insignias del Partido a veteranos militantes en Hai Phong

Hai Phong, Vietnam (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung asistió hoy a la ceremonia de entrega de Insignias del Partido a veteranos militantes, organizada por el Comité del Partido de la ciudad de Hai Phong, con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional, que se celebra el 2 de septiembre.



En esta ocasión, Hai Phong otorgó Insignias del Partido a 18.524 militantes con 30 años o más de afiliación, entre ellos 22 con 80 años de militancia, tres con 75 años y 25 con 70 años.



Durante la ceremonia, Le Minh Hung entregó personalmente la Insignia del Partido por 80 años de militancia a seis veteranos y a un representante de la familia de otro de los homenajeados. Asimismo, entregó insignias por 75 y 70 años de militancia a otros siete camaradas.



El jefe de Gobierno también visitó en su domicilio al camarada Doan The Dinh (Cao Van), de 99 años, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hai Phong y expresidente interino del Comité Popular de la ciudad, para entregarle la Insignia del Partido por 80 años de militancia.



El premier expresó su profunda emoción y respeto por las contribuciones de los veteranos del Partido, especialmente de quienes han permanecido en sus filas durante 70, 75 y 80 años. Subrayó que estas insignias no solo reconocen los años de militancia, sino que también representan hitos en el proceso de formación, dedicación y fidelidad al Partido, a la Patria y al pueblo.



Muchos de los camaradas homenajeados en esta ocasión ingresaron al Partido en 1947 y 1948, durante los primeros años de la resistencia contra el colonialismo francés. Aunque desempeñaron diferentes cargos y vivieron circunstancias diversas, todos compartieron el ideal de servir a la Patria y al pueblo, contribuyendo al desarrollo de Hai Phong y del país. Por ello, cada Insignia del Partido no solo constituye un honor para el militante y su familia, sino también una fuente de orgullo para la organización del Partido.



El primer ministro de Vietnam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



El premier destacó que la entrega de las Insignias del Partido con motivo del Día Nacional refleja el profundo reconocimiento y gratitud del Partido, el Estado y la ciudad hacia las generaciones de militantes que dedicaron su vida a la causa revolucionaria.



Señaló además que esta actividad constituye una ocasión para preservar y transmitir las tradiciones, fortalecer el patriotismo, el sentido de responsabilidad y el deseo de contribuir, especialmente entre las generaciones jóvenes.



De cara a la nueva etapa de desarrollo, el premier pidió a Hai Phong aprovechar al máximo su posición estratégica, su potencial y sus ventajas para convertirse en una de las localidades líderes del país en materia de desarrollo rápido y sostenible, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales para los próximos 100 años.



También instó a los comités del Partido, las autoridades, el Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas de la ciudad a prestar una atención cada vez mayor a la vida material y espiritual de los veteranos del Partido, así como a aplicar de manera plena y oportuna las políticas destinadas a las personas con méritos, los ancianos y otros grupos beneficiarios.



Asimismo, señaló la necesidad de mantener un diálogo periódico con los cuadros veteranos y los militantes, escuchar sus opiniones y aprovechar sus experiencias y valiosas lecciones prácticas. La entrega de insignias a quienes no puedan asistir a las ceremonias debido a su estado de salud deberá realizarse de manera solemne, adecuada y conforme a la normativa vigente.



El jefe de Gobierno expresó su esperanza de que los veteranos del Partido continúen aportando su sabiduría y experiencia a la construcción del Partido y del Gobierno, al tiempo que eduquen e inculquen en las nuevas generaciones el patriotismo, la autosuficiencia, el sentido de responsabilidad y la aspiración de contribuir a la construcción de la Patria.



En representación de los militantes homenajeados, Nguyen Van Nam, de 97 años, quien recibió la Insignia del Partido por 80 años de militancia, expresó su agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo por su orientación y apoyo a lo largo de su trayectoria.



También afirmó que, pese a su avanzada edad y delicado estado de salud, mantiene las cualidades y los ideales de un militante del Partido y continúa dando ejemplo a sus descendientes. Asimismo, manifestó su confianza en que las nuevas generaciones seguirán preservando y promoviendo esta tradición, contribuyendo a construir un Hai Phong y un país cada vez más fuertes y prósperos./.