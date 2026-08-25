Política

Buque de la Armada tailandesa realiza visita de amistad a Ciudad Ho Chi Minh

La visita del H.T.M.S. Naresuan a Ciudad Ho Chi Minh refuerza la confianza y la cooperación en defensa entre Vietnam y Tailandia.

El coronel Pham Tien Dung, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 2 entrega flores para dar la bienvenida al contralmirante Borworn Phromkaewngam, subdirector de la Academia Naval Real de Tailandia. Foto: VNA
El coronel Pham Tien Dung, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 2 entrega flores para dar la bienvenida al contralmirante Borworn Phromkaewngam, subdirector de la Academia Naval Real de Tailandia. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El buque H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) de la Real Armada de Tailandia, bajo el mando del contralmirante Borworn Phromkaewngam, subdirector de la Academia Naval Real de Tailandia, atracó hoy en el puerto internacional de Nha Rong – Khanh Hoi, en Ciudad Ho Chi Minh, para iniciar una visita de amistad a la urbe, que se prolongará hasta el 29 de agosto.

A la ceremonia de bienvenida asistieron el coronel Pham Tien Dung, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 2, junto con representantes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, el Mando de la Región 3 de la Guardia Costera, el Departamento de Relaciones Exteriores, el Departamento de Protección de la Seguridad Militar y el Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh. También participó en el acto la cónsul general de Tailandia en la ciudad, Wiraka Moodhitaporn.

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Delegados asistentes a la ceremonia de bienvenida del buque H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) de la Real Armada de Tailandia. Foto: VNA

Durante su estancia, el comandante y la tripulación del H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) realizarán visitas de cortesía a las autoridades municipales y a los mandos de la Región Militar 7 y de la Región Naval 2. Además, participarán en actividades de intercambio cultural y deportivo con oficiales y marinos vietnamitas, y recorrerán diversos sitios históricos y culturales de la ciudad.

La visita busca contribuir al fortalecimiento de la confianza mutua entre los ministerios de Defensa de Vietnam y Tailandia, así como entre la Armada Popular de Vietnam y la Real Armada de Tailandia. La actividad también forma parte de las celebraciones por el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1976–2026).

El H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) es una fragata lanzamisiles de la Real Armada de Tailandia que entró en servicio en 1995. El buque tiene 120,5 metros de eslora y 13,7 metros de manga, con un desplazamiento a plena carga de 2.985 toneladas. Puede alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos y cuenta con una autonomía de 4.000 millas náuticas.

A principios de este año, el H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan, también de la Real Armada de Tailandia, realizó una visita de buena voluntad de seis días a Ciudad Ho Chi Minh, a partir del 18 de mayo./.

VNA
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