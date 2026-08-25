Vietnam registra fuerte aumento de inversiones procedentes de Singapur

Hanoi (VNA) – Paralelo al creciente nivel de confianza estratégica mutua, las inversiones singapurenses en Vietnam han aumentado con fuerza en los últimos años, situando a la ciudad-Estado en el primer lugar entre los 69 países y territorios que invirtieron en Vietnam durante los primeros siete meses de 2026, con 7,5 mil millones de dólares, equivalentes al 35,6 % del total de capital registrado bajo ese concepto.



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, Vietnam y Singapur han desarrollado unos vínculos políticos basados cada vez más en la confianza, intereses estrechamente alineados y una cooperación dinámica.



La confianza política se ha traducido en una cooperación práctica, especialmente con el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2025. Este proceso se vio reforzado por las visitas del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, a Singapur en 2025 y 2026, así como por la visita del primer ministro singapurense, Lawrence Wong, al país indochino en 2025.



La visita oficial a Singapur del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, del 24 al 25 de agosto, por invitación del Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur, así como su copresidencia del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, demuestran aún más el alto nivel de confianza política entre ambos Partidos y países, sentando una sólida base para profundizar la cooperación bilateral.



Los vínculos económicos, comerciales y de inversión figuran entre las manifestaciones más claras de esta relación. Singapur es el segundo mayor inversor extranjero en Vietnam, con más de 4.500 proyectos vigentes y un capital registrado total de 97 mil millones de dólares en diversos sectores, entre ellos la industria manufacturera, la logística, las finanzas y las tecnologías avanzadas.



La red de 28 parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP) en todo el país constituye un destacado símbolo del éxito de la cooperación bilateral. En julio, la ciudad de Da Nang aprobó el proyecto VSIP Da Nang, con una superficie de casi 250 hectáreas, una inversión total de unos 3,73 billones de dongs (138 millones de dólares) y un plazo de operación de 50 años. Este proyecto es la incorporación más reciente a la red VSIP.



Además de VSIP, importantes inversores singapurenses como Mapletree, Keppel Land, CapitaLand, Banyan Tree, Grab, Shopee, UOB y KinderWorld también han consolidado una fuerte presencia en Vietnam y continúan ampliando sus inversiones.



Las empresas singapurenses perciben nuevas oportunidades en los ambiciosos objetivos de desarrollo de Vietnam y en su firme liderazgo. La presencia de grandes compañías ha ayudado a Singapur a consolidar su posición como el mayor inversor de la ASEAN en Vietnam y a reducir la brecha con Corea del Sur, el mayor inversor extranjero en el país.



Desde 2020, Singapur ha ocupado de forma constante el primer lugar entre los países y territorios que invierten en Vietnam. Los inversores singapurenses registraron más de 8,99 mil millones de dólares en 2020, seguidos de 10,7 mil millones en 2021, 6,45 mil millones en 2022, 6,80 mil millones en 2023, 10,2 mil millones de dólares en 2024, casi 9,4 mil millones en 2025 y 7,47 mil millones en los primeros cuatro meses de este año.



El fuerte flujo de inversiones refleja no solo el potencial del mercado vietnamita, sino también la estrecha relación bilateral, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.



El comercio también ha crecido rápidamente. Según Enterprise Singapore (ESG), Vietnam siguió siendo el décimo mayor socio comercial de Singapur durante los primeros siete meses de 2026, con un intercambio bilateral cercano a los 33 mil millones de dólares de Singapur, un aumento interanual del 43,1%.



Las exportaciones de Singapur a Vietnam aumentaron un 9%, hasta los 17,8 mil millones de dólares de Singapur, mientras que las importaciones procedentes de Vietnam se dispararon un 126,8%, hasta los 15,1 mil millones de dólares de Singapur, lo que pone de relieve el importante papel de las actividades de transbordo y reexportación en los vínculos comerciales entre ambos países.



Expertos económicos señalaron que el atractivo de Vietnam también está relacionado con el papel de Singapur como centro financiero, logístico y de inversión regional, donde tienen su sede numerosos fondos de inversión y empresas multinacionales. En consecuencia, parte del capital registrado como inversión singapurense es, en realidad, capital internacional gestionado, canalizado o invertido a través de la ciudad-Estado, lo que contribuye a la elevada presencia de inversión extranjera directa de Singapur en Vietnam.



El economista Vo Tri Thanh, director del Instituto de Estrategia de Marca y Competitividad, señaló que ambas economías comparten un alto grado de integración internacional y figuran entre las economías líderes de la ASEAN en la negociación y firma de acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales, creando un marco favorable para el comercio y la inversión.



Un número creciente de pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups singapurenses también está entrando en Vietnam. Aunque sus proyectos pueden ser de menor escala, el capital promedio de las inversiones singapurenses suele ser superior al promedio general de los proyectos de inversión extranjera directa en Vietnam, lo que puede generar oportunidades para las empresas vietnamitas.



En cuanto a la visita de Tran Cam Tu, el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong afirmó que se espera que esta genere avances sustanciales en tres ámbitos.



En primer lugar, elevará los intercambios y la coordinación estratégicos entre ambos Partidos, fortalecerá la confianza política y ampliará la cooperación en materia de construcción del Partido, desarrollo de las capacidades de liderazgo y gobernanza, así como en la implementación de la Asociación Estratégica Integral. El canal entre ambos Partidos también contribuirá a fortalecer los vínculos entre los organismos del Partido y del Estado, los órganos legislativos, las localidades y las organizaciones populares.



En segundo lugar, se espera que la visita genere un avance decisivo en la conectividad tecnológica, mediante la transformación del denominado “modelo de cooperación a tres bandas”, que vincula al Estado, las empresas y los investigadores de ambos países, en proyectos concretos, pasando de la transferencia de tecnología al desarrollo conjunto de tecnologías, productos y ecosistemas al servicio de ambos países.



En tercer lugar, ambas partes buscan elevar la cooperación en materia de formación de recursos humanos, convirtiéndola en un pilar de las relaciones bilaterales y en un factor clave para desarrollar recursos humanos de alta calidad en respuesta a las nuevas exigencias de desarrollo de cada país.



“Estamos firmemente convencidos de que la visita del miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido y el primer Diálogo Estratégico aportarán un nuevo impulso, haciendo que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur sea más profunda, eficaz y sostenible, en beneficio de los pueblos de ambos países y de una ASEAN unida y próspera”, afirmó el subtitular./.

VNA