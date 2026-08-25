Política

Vietnam e Irlanda sientan las bases para la cooperación en materia de auditoría

Una delegación de alto nivel de la Auditoría Estatal de Vietnam, encabezada por su viceauditor general Bui Quoc Dung, mantuvo una reunión e intercambio profesional con representantes de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda.

El viceauditor general de la Auditoría Estatal de Vietnam Bui Quoc Dung y la secretaria general de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda, Colette Drinan, intercambian regalos (Foto: VNA)
El viceauditor general de la Auditoría Estatal de Vietnam Bui Quoc Dung y la secretaria general de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda, Colette Drinan, intercambian regalos (Foto: VNA)

Dublín (VNA) - Una delegación de alto nivel de la Auditoría Estatal de Vietnam, encabezada por su viceauditor general Bui Quoc Dung, mantuvo una reunión e intercambio profesional con representantes de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda.

Realizada el 24 de agosto, se trata de la primera visita de la Auditoría Estatal de Vietnam a la máxima institución auditora de Irlanda.

En la ocasión, la secretaria general de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda, Colette Drinan, destacó el significado de la visita y valoró el papel de la Auditoría Estatal de Vietnam en la fiscalización transparente y eficaz de los fondos de ayuda al desarrollo del Gobierno irlandés (Irish Aid).

Asimismo, manifestó la disposición de Irlanda a compartir experiencias en la elaboración de su Estrategia de Auditoría 2026-2030, especialmente en el perfeccionamiento del marco jurídico, la mejora de la calidad de las auditorías de desempeño y la aplicación de inteligencia artificial (IA) y análisis de grandes volúmenes de datos.

Por su parte, Quoc Dung señaló que la visita tiene lugar en un momento significativo, cuando Vietnam e Irlanda celebran 30 años de relaciones diplomáticas (1996-2026), tras la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Irlanda y la apertura de la Embajada de Vietnam en Dublín.

El viceauditor general destacó que la primera visita de la Auditoría Estatal de Vietnam a su homóloga irlandesa contribuirá a sentar las bases para establecer una cooperación directa, sustantiva y duradera entre ambas instituciones.

Además, expresó su interés en aprender de la experiencia irlandesa en tres ámbitos prioritarios: revisar y perfeccionar la Ley de Auditoría Estatal; elaborar la Estrategia de Desarrollo de la Auditoría Estatal hasta 2035, con visión a 2045; y aplicar tecnologías de la información, análisis de grandes datos e IA a las actividades de auditoría.

La parte irlandesa explicó que la independencia y las funciones del Auditor y Contralor General están establecidas en el artículo 33 de la Constitución y reguladas por las leyes de 1923 y 1993. Su Estrategia de Desarrollo 2026-2030, aprobada en diciembre de 2025 tras amplias consultas, establece como prioridades mejorar la calidad de los servicios de auditoría y generar un impacto práctico en las entidades auditadas, el Parlamento y la ciudadanía. Asimismo, identifica cuatro pilares fundamentales: personas, procesos, alianzas y tecnología.

En materia tecnológica, Irlanda compartió experiencias sobre el desarrollo de capacidades de auditoría digital. El análisis de datos se aplica desde la planificación y evaluación de riesgos hasta la detección de operaciones anómalas, permitiendo examinar poblaciones completas en lugar de recurrir únicamente al muestreo. La IA se utiliza inicialmente para revisar y resumir documentos y extraer información, siempre bajo supervisión humana, con verificación de los resultados antes de utilizarlos como evidencia de auditoría y con estrictos requisitos de seguridad de la información.

Quoc Dung valoró el modelo organizativo compacto y eficiente de la institución irlandesa, así como su enfoque estratégico, que sitúa a las personas y la tecnología como pilares fundamentales. Consideró que sus experiencias en automatización de la extracción de datos, aplicación tecnológica vinculada a estrictas normas de seguridad de la información y elaboración de informes de auditoría temática constituyen referencias valiosas para Vietnam.

La reunión contribuyó a sentar las bases para una cooperación sustantiva y duradera entre la Auditoría Estatal de Vietnam y la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El viceauditor general de Vietnam, Bui Quoc Dung, y el presidente de la SAO checa, Miloslav Kala. (Foto: VNA)

Vietnam y República Checa refuerzan cooperación en auditoría pública

El viceauditor general de Vietnam, Bui Quoc Dung, sostuvo una reunión en Praga con el presidente de la SAO checa, Miloslav Kala, para intercambiar experiencias sobre supervisión de inversiones públicas, grandes infraestructuras ferroviarias y la aplicación de tecnología e inteligencia artificial.

Ver más

Amplias actividades de alto dirigente partidista vietnamita en Singapur

Amplias actividades de alto dirigente partidista vietnamita en Singapur

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, desarrolló diversas actividades durante su visita oficial a Singapur, centradas en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y el presidente del Partido de Acción Popular y ministro de Educación de Singapur, Desmond Lee. (Fuente: VNA)

Vietnam y Singapur fortalecen la cooperación entre sus Partidos

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con el presidente del Partido de Acción Popular y ministro de Educación de Singapur, Desmond Lee, como parte de su visita oficial a este país.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Singapur impulsan asociación estratégica integral

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy con el presidente del Parlamento de Singapur, Seah Kian Peng, en el marco de su visita oficial al país insular.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en la sesión de cláusura. (Foto: VNA)

Clausuran primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de XVI legislatura

La Asamblea Nacional concluyó su primera reunión extraordinaria tras aprobar 15 leyes, 13 resoluciones normativas y estratégicas —incluida la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh— con el objetivo de liberar recursos, agilizar la descentralización administrativa e impulsar un crecimiento económico de dos dígitos.

El embajador británico en Hanoi, Iain Frew. (Foto: VNA)

Embajador británico: lazos con Vietnam, base de la cooperación ASEAN-Reino Unido

El embajador británico Iain Frew destacó la relevancia de Vietnam como país coordinador en las relaciones ASEAN-Reino Unido, subrayando que el comercio bilateral alcanzó los 10 mil millones de libras esterlinas y resaltando la cooperación en energías limpias mediante el marco JETP, así como el impulso a las finanzas e innovación.