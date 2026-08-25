Vietnam e Irlanda sientan las bases para la cooperación en materia de auditoría

Dublín (VNA) - Una delegación de alto nivel de la Auditoría Estatal de Vietnam, encabezada por su viceauditor general Bui Quoc Dung, mantuvo una reunión e intercambio profesional con representantes de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda.



Realizada el 24 de agosto, se trata de la primera visita de la Auditoría Estatal de Vietnam a la máxima institución auditora de Irlanda.



En la ocasión, la secretaria general de la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda, Colette Drinan, destacó el significado de la visita y valoró el papel de la Auditoría Estatal de Vietnam en la fiscalización transparente y eficaz de los fondos de ayuda al desarrollo del Gobierno irlandés (Irish Aid).



Asimismo, manifestó la disposición de Irlanda a compartir experiencias en la elaboración de su Estrategia de Auditoría 2026-2030, especialmente en el perfeccionamiento del marco jurídico, la mejora de la calidad de las auditorías de desempeño y la aplicación de inteligencia artificial (IA) y análisis de grandes volúmenes de datos.



Por su parte, Quoc Dung señaló que la visita tiene lugar en un momento significativo, cuando Vietnam e Irlanda celebran 30 años de relaciones diplomáticas (1996-2026), tras la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Irlanda y la apertura de la Embajada de Vietnam en Dublín.



El viceauditor general destacó que la primera visita de la Auditoría Estatal de Vietnam a su homóloga irlandesa contribuirá a sentar las bases para establecer una cooperación directa, sustantiva y duradera entre ambas instituciones.



Además, expresó su interés en aprender de la experiencia irlandesa en tres ámbitos prioritarios: revisar y perfeccionar la Ley de Auditoría Estatal; elaborar la Estrategia de Desarrollo de la Auditoría Estatal hasta 2035, con visión a 2045; y aplicar tecnologías de la información, análisis de grandes datos e IA a las actividades de auditoría.



La parte irlandesa explicó que la independencia y las funciones del Auditor y Contralor General están establecidas en el artículo 33 de la Constitución y reguladas por las leyes de 1923 y 1993. Su Estrategia de Desarrollo 2026-2030, aprobada en diciembre de 2025 tras amplias consultas, establece como prioridades mejorar la calidad de los servicios de auditoría y generar un impacto práctico en las entidades auditadas, el Parlamento y la ciudadanía. Asimismo, identifica cuatro pilares fundamentales: personas, procesos, alianzas y tecnología.



En materia tecnológica, Irlanda compartió experiencias sobre el desarrollo de capacidades de auditoría digital. El análisis de datos se aplica desde la planificación y evaluación de riesgos hasta la detección de operaciones anómalas, permitiendo examinar poblaciones completas en lugar de recurrir únicamente al muestreo. La IA se utiliza inicialmente para revisar y resumir documentos y extraer información, siempre bajo supervisión humana, con verificación de los resultados antes de utilizarlos como evidencia de auditoría y con estrictos requisitos de seguridad de la información.



Quoc Dung valoró el modelo organizativo compacto y eficiente de la institución irlandesa, así como su enfoque estratégico, que sitúa a las personas y la tecnología como pilares fundamentales. Consideró que sus experiencias en automatización de la extracción de datos, aplicación tecnológica vinculada a estrictas normas de seguridad de la información y elaboración de informes de auditoría temática constituyen referencias valiosas para Vietnam.



La reunión contribuyó a sentar las bases para una cooperación sustantiva y duradera entre la Auditoría Estatal de Vietnam y la Oficina del Auditor y Contralor General de Irlanda./.

VNA